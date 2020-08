vor 52 Min.

Ratten sonnen sich am Platz für Streethockey

Müll schafft an einigen Stellen in Diedorf ein Problem

Gibt es in Diedorf an bestimmten Stellen ein Problem mit Ratten? Ein Beispiel hat zumindest Dritte Bürgermeisterin Maria Prues ( SPD) auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderats gegeben. So soll Müll am vor allem von Jugendlichen genutzten Streethockeyplatz die Tiere anlocken, „die sitzen da schon auf dem Mäuerchen“, wusste sie zu berichten.

Erst vor wenigen Wochen hatte Jugendpflegerin Xenia Ullrich berichtet, dass der Platz, zum Leidwesen der Jugendlichen, von Erwachsenen genutzt werde, die dort vor allem Alkohol tränken. Hier könnte besseres Licht zur Lösung des Problems beitragen. Ein solches Konzept habe es ja schon einmal gegeben, umgesetzt wurde es aber nur teilweise, so der Fraktionssprecher der Bürgerunion, Frank Wasser. Die Gemeinde will nun eine Schädlingsbekämpfungsfirma beauftragen.

Probleme mit Müll und Zerstörungen gebe es auch an anderer Stelle im Gemeindegebiet, so Bürgermeister Peter Högg. Vor allem Spielplätze seien zur Zeit betroffen. Auch auf den neuen Außenanlagen des Horts an der Grund- und Mittelschule habe es weniger als zwei Tage gedauert, bis die neu angebrachten Bänke beschädigt worden seien, so Högg.

Er berichtete, dass es auch im Bürgerpark Probleme mit Ratten gebe – jedoch auf Privatgrund. „In diesem Fall kann die Gemeinde nichts tun, da müssen die Eigentümer dann für eine Lösung sorgen“, so der Bürgermeister. (jah)

Themen folgen