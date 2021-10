Region Augsburg/Fischach

Sängerkreis plant Carmina Burana mit 300 Beteiligten

Plus Der Augsburger Sängerkreis führt 2023 Carl Orffs szenische Kantate Open-Air mit einer Brassband auf. Präsident Christian Toth wird in seinem Amt bestätigt.

Von Siegfried P. Rupprecht

Die Aufbruchsstimmung und die Erleichterung über die wieder erlaubten Proben und Auftritte waren deutlich zu spüren. Weit über ein Jahr ließ die Corona-Pandemie die Chöre im Augsburger Sängerkreis (AKS) verstummen. Doch nun gehe es wieder aufwärts und der Blick richte sich engagiert nach vorne, betonte AKS-Präsident Christian Toth beim Sängertag in der Staudenlandhalle in Fischach. Die Vereinigung vertritt rund 130 Chöre und Gruppen in 97 Vereinen mit circa 7000 Mitgliedern aus der Stadt Augsburg sowie den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg. Dachverband ist der Chorverband Bayerisch-Schwaben.

