vor 31 Min.

Reisigfeuer in Neumünster entzündet sich immer wieder

Es war kein Funkenfeuer, was da bei Neumünster brannte. Die Feuerwehr musste ausrücken, um Schaden zu vermeiden.

Ein Waldbesitzer entzündete am Samstag am westlichen Ortsrand von Neumünster im Bereich der Kreisstraße A20 bei einer größeren Maschinenhalle mit Fahrsilo ein Reisigfeuer. Nachdem er dieses nach Angaben der Polizei nicht richtig ablöschte und im weiteren Verlauf unbeaufsichtigt ließ, flammte es wieder auf. Gegen 19.30 Uhr konnte von einem vorbeifahrenden Autofahrer das Feuer entdeckt werden. Die Feuerwehr Landensberg rückte mit 15 Einsatzkräften an und löschte es ab. Durch das rechtzeitige Eintreffen wurde ein größerer Brand verhindert. (lig)

