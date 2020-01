Reporterin sitzt im Cockpit: So sieht ein Flug für den Piloten aus

Plus Unsere Reporterin Lara fliegt im Cockpit eines Airbus 320 nach Hamburg. Dabei hat sie jeden Handgriff von Pilot Reinhard Kiwitt genau im Blick.

In der Abflughalle des Münchner Flughafens herrscht reges Gedränge. Durch das Stimmengewirr ertönt die Lautsprecherstimme: „Alle Passagiere für den Flug EW 1976 nach Hamburg möchten bitte zum Gate A19 kommen.“ Ich schnappe mir meine Kamera und reihe mich für das Boarding in der Schlange ein. Mehr Gepäck brauche ich nämlich nicht – denn heute ist der Weg das Ziel. Ich darf mit dem Piloten Reinhard Kiwitt auf dem sogenannten Jump Seat im Cockpit mitfliegen.

Im Cockpit ist einer Unterhaltung nur mit Headset möglich

Ein Bus bringt uns zum Flugzeug – ein Airbus A320. Als ich das Cockpit betrete, sind Kiwitt und sein Co-Pilot mitten in den Flugvorbereitungen. Ich lasse mich auf dem ausklappbaren Jump Seat an der Rückwand des Cockpits nieder und schnalle mich an. Damit ich mich später – trotz der lauten Geräuschkulisse während des Fluges – mit den Piloten unterhalten kann, setze ich noch ein Headset auf. Aus der Kabine bekommen wir via Funk die Information „Boarding completed“. Dann rollen wir auch schon los zur Startbahn. Mit der Starterlaubnis vom Tower drückt Pilot Kiwitt den Schubhebel vor und wenige Sekunden später hebt die Maschine ab.

Beim Start steuert der Pilot das Flugzeug selbst und gibt mit dem Schubhebel Gas. Bild: Lara Matic

„Der Start erfordert allerhöchste Konzentration“, sagt Kiwitt. Sobald am Boden die sogenannte Entscheidungsgeschwindigkeit erreicht ist, muss das Flugzeug abheben. Dann reicht dei verbleibende Länge der Startbahn nicht mehr, um zum Stehen zu kommen. Der Punkt, an dem das Flugzeug diese Geschwindigkeit erreicht, wird im Vorhinein metergenau berechnet, sodass im Falle eines Triebwerkausfalls noch genügend Bremsweg vorhanden ist. Der Start wird daher immer von Hand geflogen. „Eigentlich könnte man den Autopiloten einschalten, sobald man in der Luft ist“, sagt der erfahrene Pilot. „Aber das machen die Wenigsten. Schließlich will man als Pilot auch ein bisschen selbst fliegen.“ Also dreht er eine Kurve über München und fliegt dann den Wolken entgegen.

Bordcomputer sammelt alle wichtigen Informationen über die Flugroute

Der Autopilot wird vom Bordcomputer mit Informationen versorgt. Dieser wurde vor dem Flug mit sämtlichen Daten wie beispielsweise der Flugroute, dem Gesamtgewicht oder dem Spritbedarf programmiert. Viele dieser Informationen bekommen die Piloten vor dem Flug als sogenanntes Briefing-Paket im Crewraum zur Verfügung gestellt. Anhand dieser Unterlagen bereiten sie sich auf den Flug vor und informieren anschließend auch die Kabinencrew. Kiwitt erklärt: „Für die Stewards und Stewardessen ist es vor allem wichtig zu wissen, wo Turbulenzen auftreten werden. Denn je nach Intensität kann dort eventuell kein Getränkeservice angeboten werden.“

Der Pilot orientiert sich am fiktiven Wegpunkten in der Luft

Auch bei uns im Flugzeug rumpelt es ein wenig, als wir die Wolkendecke durchbrechen. Der Autopilot ist mittlerweile an, übernimmt das Lenken und hält die passende Geschwindigkeit. Sehen kann ich allerdings nichts – wir sind umgeben von einem grauen Wolkenmeer. „Während des Fluges orientieren wir uns an bestimmten Funkfeuern und Wegpunkten, die auf unserer Strecke liegen. Die existieren in der Realität nicht wirklich, bieten aber die Möglichkeit, in der Luftfahrt auch bei fehlender Sicht oder Dunkelheit zu navigieren.“ Kiwitt zeigt auf einen Bildschirm, der unsere Flugroute und die imaginären Funkfeuer anzeigt. „Hier sehen wir außerdem alle anderen Flugzeuge, die sich im näheren Umkreis befinden. Das dient jedoch nur als zusätzliche Absicherung, denn wir sind ja auch durchgehend über Funk in Kontakt.“ Auch gegen Pannen gibt es Sicherheitsmaßnahmen, erklärt der Pilot: „Im Flugzeug ist nahezu jede Funktion und jeder Knopf mindestens zwei- oder dreimal vorhanden.“

Reporterin Lara Matic fliegt mit Pilot Reinhard Kiwitt im Cockpit nach Hamburg. Video: Lara Matic

Während Kapitän Kiwitt die Steuerung des Flugzeugs und den Funk übernimmt, baut der Co-Pilot „sein Büro“ auf. Er klappt einen kleinen Tisch vor sich aus und kümmert sich um einige Unterlagen, die während des Fluges ausgefüllt werden müssen. Diese Aufteilung in den Pilot flying (kurz PF) und den Pilot not flying (kurz PNF) wird bereits im Crew Raum festgelegt. „Das Zusammenspiel der beiden Piloten ist essenziell und wird in regelmäßigen Schulungen geübt“, sagt Kiwitt. „Wir bereiten uns vor dem Flug schon auf alle möglichen Situationen vor und sprechen unsere Handlungsmöglichkeiten durch. In der Luft haben wir manchmal in Notsituationen nicht viel Zeit, um Entscheidungen zu treffen. Da muss die Reaktion schnell sein und die Zusammenarbeit funktionieren.“

Die Piloten sind ein eingespieltes Team

Kiwitt und sein Co-Pilot sind schon oft zusammen geflogen und bilden ein eingespieltes Team. Die Stimmung im Cockpit ist entspannt. Ich unterhalte mich mit den Piloten über ihre Lieblingsziele, den Arbeitsalltag und ihre Ausbildung. Nichtsdestotrotz lassen sie sich von ihrer Arbeit nicht ablenken – bei jedem Funkkommando sind sie fokussiert und arbeiten äußerst professionell. Trotz der Turbulenzen fühle ich mich im Flugzeug absolut sicher. Früher konnte Reinhard Kiwitt Passagiere mit Flugangst problemlos im Cockpit mitnehmen, um ihnen zu zeigen, was dort eigentlich passiert und ihnen so die Angst nehmen. Seit den Anschlägen am 11. September 2001 und den daraus resultierten strengeren Sicherheitsmaßnahmen ist das nicht mehr möglich.

Bevor wir den Landeanflug zum Hamburger Flughafen beginnen, drückt Kiwitt einige Knöpfe, woraufhin ein Zettel gedruckt wird, der einem Kassenbon gleicht. „Ich habe gerade das Wetter bestellt“, sagt er auf meinen fragenden Blick hin. „Das brauchen wir vor allem für die Bestimmung der Landebahn und die Art des Anflugs.“

So sieht der Pilot den Anflug auf den Hamburger Flughafen – und ausnahmsweise auch Reporterin Lara Matic, die ihm im Cockpit Gesellschaft leisten durfte. Bild: Lara Matic

Die Landung verläuft reibungslos. In Hamburg angekommen, werden zunächst die Fluggäste von der Kabinencrew verabschiedet. Reinhard Kiwitt und sein Co-Pilot tauschen für den anstehenden Rückflug nach München ihre Rollen als PF und PNF. Ich bekomme eine Warnweste und begebe mich mit Kiwitt für den „Outside Check“ nach draußen. Dabei nimmt der PNF das Flugzeug vor jedem Abflug von außen in Augenschein, überprüft die Hydraulik, untersucht die Maschine auf Lecks und kontrolliert Reifen, Lampen und Bremsen. Auch die Triebwerke müssen auf Beschädigungen etwa durch Vögel und besonders in der kalten Jahreszeit verstärkt auf Vereisungen überprüft werden.

Ist der Kontrollgang abgeschlossen, bekommt der PNF vom PF ein kurzes Briefing zu den Navigations- und Performance Daten, die für den Rückflug in den Bordcomputer einprogrammiert wurden. „Und dann geht das ganze Spiel eigentlich wieder von vorne los“, sagt Kiwitt. Ich lehne mich zurück und freue mich auf die Freiheit, die über den Wolken wohl grenzenlos ist.

