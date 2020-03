16.03.2020

Richter holt 93,6 Prozent

Nur ein Kandidat in Westendorf

Der Rückhalt des amtierenden Bürgermeisters in Westendorf ist hoch: 93,6 Prozent der Stimmen hat Steffen Richter, der Kandidat der Fraktion von CSU und Bürgergemeinschaft, bei der Bürgermeisterwahl erreicht. Nur 6,4 Prozent gingen an andere Bürger – einen Gegenkandidaten hatte Richter allerdings nicht. Mit dem Ergebnis kann der Bürgermeister zufrieden sein: Von 1277 Wahlberechtigten haben sich in der Gemeinde 726 für ihn ausgesprochen. Insgesamt hatten 821 Wähler ihre Stimme abgegeben. Die Wahlbeteiligung lag bei 64,3 Prozent. Für eine Stellungnahme war der Bürgermeister gestern Abend nicht zu erreichen. (karrt)

