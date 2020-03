vor 51 Min.

Richtiges Ergebnis in Nordendorf

Aufgrund eines Übermittlungsfehlers haben wir in unserer gestrigen Ausgabe beim Wahlergebnis für den Gemeinderat Nordendorf einen Zwischenstand veröffentlicht, in dem die Auszählung der Briefwahlstimmen noch nicht berücksichtigt war. Die Verteilung der Sitze auf die Gruppierungen hat sich danach nicht geändert – die Freien Wähler Nordendorf/Blankenburg erhalten sieben Sitze, die CSU vier und die Aktiven Bürger/SPD drei. In den Gemeinderat gewählt wurden folgende Kandidaten:

Tobias Kunz (2222 Stimmen), Markus Sommer (1264) Renate Grundgeir (1242), Martina Wippel (1038), Gunther Stiglmeir (1030), Manuela Widenmann (872), Stephan Hindermayr (714), Michael Hödl (670, Nachrücker für T. Kunz);

Rainer Behringer (1179), Stefan Beck (919), Michael Thalhofer (876), Manfred Dinger (868);

Dieter Kirmayer (966), Matthias Füller (704), Petra Pfützner (537).

Wir bitten den Fehler zu entschuldigen. (AL)

