Risse in Häusern: Anwohner sind sauer

Plus Für den Neubau eines Kellers wird in Dinkelscherben Grundwasser abgepumpt. Danach treten zahlreiche Schäden bei den Nachbarn auf. Wer kommt nun dafür auf?

Genau haben sie dokumentiert, was seit dem Bau eines Mehrfamilienhauses in ihrer Nachbarschaft alles passiert ist: In Wänden und Böden gab es plötzlich Risse, die in die teilweise Stifte passen. Fugen brachen auf und Fliesen wackelten. Sogar eine Terrasse und eine Treppe senkten sich ab. Bei acht Anwesen sind bislang Schäden bekannt.

Schuld daran soll eine Baustelle in der Nähe der Zusam sein: Um den Keller im festgesetzten Überschwemmungsgebiet bauen zu können, wurde Grundwasser abgepumpt. Es waren große Mengen, wie die Anwohner berichten. Diese hätten angeblich dazu geführt, dass der Untergrund in der unmittelbaren Umgebung instabil geworden ist. In der Folge habe sich laut Anwohnern der Boden gesenkt, was dann zu den Schäden führte. Das Landratsamt fordert jetzt vom Bauherren ein hydrogeologisches Gutachten.

Anwohner haben sich zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen

Die besorgten Anwohner, die sich zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen haben, hatten sich nach den ersten Schäden an den Bauherren und die Marktgemeinde gewandt. Die informierte dann das Landratsamt, das den Bauantrag für das Projekt in der Quellenstraße/Ecke Schäfflerstraße genehmigt hatte. Laut Bürgermeister Edgar Kalb habe es einen Anruf und dann einen schriftlichen Hinweis an die Behörde gegeben. Eine Woche später sei dann ein Mitarbeiter gekommen, um sich ein Bild vor Ort zu machen – die Pumpen seien daraufhin abgestellt worden.

Hans Feldbauer, der selbst Schäden an seinem Haus hat, wirft dem Bauherren, der J. M. Augusta GbR, vor, dass er von den schwierigen Bodenverhältnissen hätte wissen können. Denn: Der Sprecher der Gesellschaft ist Albert Lettinger. Er war Bürgermeister in Zusmarshausen und früher Kämmerer der Marktgemeinde Dinkelscherben. Lettinger äußert sich auf Nachfrage nicht zum Thema. Die Angelegenheit liege beim Rechtsanwalt. Den schalten auch die Anwohner ein, die sich zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen haben. Sie wollen wissen: Wie geht es weiter? Und: Wer kommt für die Schäden auf?

Rund 110.000 Kubikmeter Wasser abgepumpt

Feldbauer und die Anwohner wollen auch wissen, warum es vor Baubeginn keine Begehung der Umgebung zur Begutachtung gegeben hatte. Und: Warum wurde die Baustelle nicht komplett mit Spundwänden versehen? So hätte die abzupumpende Wassermenge ihrer Meinung nach reduziert werden können. Insgesamt sollen mit drei Pumpen während des Kellerbaus des Mehrfamilienhauses rund 110.000 Kubikmeter Wasser aus dem Boden entnommen worden sein. Diese Zahl hatte die Marktgemeinde erfragt. Zum Vergleich: Das Panoramabad von Dinkelscherben fasst 1600 Kubik. Es wurden also fast 70 Becken-Füllungen abgepumpt. Hans Feldbauer geht von abgepumpten zehn Litern pro Sekunden aus – damit wären in vier Wochen Bauzeit 242.000 Kubikmeter abgepumpt worden.

Anwohner Hartmut Schimming, der Schäden an der Bodenwanne seines Hauses festgestellt hat, fragt sich, warum der Bauausschuss der Marktgemeinde einen „Wannenbau ohne vorkehrende Maßnahmen“ genehmigen konnte – wenn doch die prekären Wasserverhältnisse einige hundert Meter weiter zu einer hydrotechnischen Diskussionen im Gemeinderat Anlass gegeben hatte. Bürgermeister Kalb erklärt: Im Bauausschuss werde generell nur das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Geprüft werden müsse jeder Antrag von der Genehmigungsbehörde, also dem Landratsamt. Das könne dann Fachstellen einschalten und entsprechende Auflagen erteilen.

Baugenehmigung beinhaltet keine separaten wasserrechtlichen Auflagen

Doch die gab es nach Auskunft des Landratsamts nicht. Die Baugenehmigung beinhalte keine separaten wasserrechtlichen Auflagen. Zusätzlich liege aktuell dem Fachbereich Wasserrecht ein Antrag für eine sogenannte wasserrechtliche Genehmigung vor. Dieser liege in der Verantwortung des Bauherrn und wurde erst nach Baubeginn bei der Behörde eingereicht. Der Antrag sei laut Landratsamt unabhängig von der Baugenehmigung.

Eine Genehmigungen nach dem Wasserrecht ist für die Absenkung des Grundwasserspiegels nötig, wenn Unternehmen Abwasser in ein Gewässer einleiten oder versickern wollen. Anwohner Hans Feldbauer meint: Auch das hätte der Bauherr wissen müssen.

Wie geht es jetzt weiter? Über den Stand der wasserrechtlichen Genehmigung lasse sich laut Angaben des Landratsamts erst eine Aussage treffen, wenn das ein hydrogeologische Gutachten vorliegt. Mögliche Schäden und daraus eventuell resultierende Ansprüche seien rein zivilrechtlich zu bewerten und würden deshalb vom Landratsamt nicht geprüft.