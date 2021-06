Diebe stehlen in Rommelsried einen Postkasten

Der Postkasten im amerikanischen Stil hat einen auffälligen Pferdeaufdruck. Die Täter haben ihn einfach abgesägt.

Einen ungewöhnlichen Diebstahl hat es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Rommelsried gegeben. Unbekannte stahlen in der Straße Am Mühlberg einen privaten Postkasten.

Der Postkasten im amerikanischen Stil hat einen Pferdeaufdruck und wurde laut Polizei von den Tätern abgesägt. Im Rahmen der Suche wurde die Mailbox schließlich an der Ortsverbindungsstraße zwischen Horgau und Bieselbach gefunden. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 in Verbindung zu setzen. (thia)