vor 5 Min.

Rosen am besten jetzt pflanzen

Was die Königin der Blumen mit dem Männlein im Walde zu tun hat

Von Diana Zapf-Deniz

Der Herbst ist genau die richtige Zeit, um die Königin der Blumen, die Rose, zu pflanzen. Gekauft werden sie wurzelnackt, also ohne Ballen. Noch bevor der kalte Winter kommt, bilden die Rosen neue Wurzeln und treiben dann im darauffolgenden Jahr aus.

Die Rosen könnten auch im Frühjahr gepflanzt werden. Der Herbst hat einen Vorteil: Die Rosen wachsen besser an und haben rasch einen Wachstumsvorsprung. Ein weiterer Vorteil ist, dass wurzelnackte Ware günstiger ist als Containerware. Zudem kommen die Rosen frisch vom Feld, bevor sie bis ins Frühjahr in Kühlhäuser eingelagert werden.

Rosen lieben es sonnig und luftig. An zu heißen Standorten reagieren die Pflanzen mit Stress, werden schneller krank oder von Schädlingen geplagt. Ist der Boden recht lehmig, kann man mit grobem Sand oder Humus nachhelfen. Rosen sind Tiefwurzler und benötigen viel Platz und einen Boden, der wasserdurchlässig ist.

Bevor die Rosen gepflanzt werden, müssen sie einige Stunden reichlich gewässert werden: Man stellt sie am besten in einen Eimer mit Wasser. Allerdings keinesfalls länger als 24 Stunden. Das Pflanzloch sollte einen Durchmesser von 40 Zentimeter haben und so tief sein, dass keine Wurzel umgeknickt wird. Danach wieder ausreichend gießen. Als letzten wichtigen Schritt muss man die Rosen anhäufeln. Dabei wird die Rose etwa 15 Zentimeter hoch mit Erde angeschüttet. Somit ist sie vor Frost und Wind geschützt. Bereits bestehende Rosen und auch Obstgehölze im Garten lieben übrigens Dünger aus frischer Erde und Pferdemist.

Der Beginn der Rosenkultur liegt wahrscheinlich in China etwa 2500 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Doch auch die Ägypter und Griechen verehrten die königliche Blume. Die Römer betrieben einen wahren Rosenkult.

Im Mittelalter diente die Rose nur als Heilpflanze. Erst in der Barock- und Rokoko-Zeit wurde die Rose in Europa beliebt und hielt überall Einzug. Die Rose gilt als Symbol für die Liebe, als Blume der Götter Aphrodite und Freya, aber auch des Christentums und zahlreicher Wappen wie etwa die Lutherrose. Rosenöl kommt in zahlreichen Parfums vor, Rosenwasser in Marzipan und Lebkuchen.

Übrigens: Die Hagebutte ist die Frucht der Rose und ist eine Sammelnussfrucht wie die Erdbeere. Botanisch gesehen sind beides keine Beeren. Himbeeren und Brombeeren übrigens auch nicht, denn sie sind Sammelsteinfrüchte. Im Spätherbst kann man die Hagebutte ernten. Das Fruchtfleisch ist süßsauer und reich an Vitamin A, B1, B2 und C.

Die Nüsschen in der Hagebutte sollte man lieber nicht mitessen, da sie Allergien hervorrufen und früher schon bestens als Juckpulver bekannt waren.

Gerade für die Standvögel, die über den Winter hierbleiben, sind Hagebutten eine wichtige Nahrungsquelle. Somit darf man sie guten Gewissens einfach an den Rosen lassen. Doch wer selbst ein paar ernten möchte, kann daraus Marmelade machen oder sie für hübsche Gestecke verwenden.

Wer kleine Kinder hat, kann passend dazu das Rätsellied von Hoffmann von Fallersleben „Ein Männlein steht im Walde“ hervorkramen, dessen Lösung tatsächlich die Hagebutte und nicht der Fliegenpilz ist. (Symbolfoto: Ralf Lienert)