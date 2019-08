Rudelbildung in Unterzahl beim TSV Gersthofen

Plus Fußball-Nachlese: Rote Karten liefern im Augsburger Land viel Gesprächsstoff. Den Platzverweis gegen Enis Ciritci nennt Trainer „vollkommen überzogen“.

Viel Gesprächsstoff lieferten am Fußball-Wochenende im Augsburger Land zwei Rote Karten: Enis Ciritci vom TSV Gersthofen und Dominik Osterhoff vom SV Altenmünster mussten vorzeitig vom Platz.

Der Stürmer des Bezirksliga-Aufsteigers hatte in der 90. Minute im Mittelfeld einen Holzkirchner Spieler gefoult. Schiedsrichter Alexander Bienert aus Fischach griff nach Schilderungen von Zuschauern aus Altenmünster daraufhin in die Brusttasche, um die Gelbe Karte zu ziehen.

Rote Karte gegen Neuwirt

Doch genau in diesem Augenblick soll Holzkirchens Stefan Neuwirt im Vollsprint angerannt gekommen sein und Dominik Osterhoff mit beiden Händen zu Boden gestoßen haben. Daraufhin zückte Bienert sofort die Rote Karte gegen Neuwirt.

Was folgte, lässt sich im Nachhinein nur schwer klären: Mehrere Spieler kamen zusammen, die Situation wurde immer hektischer – obwohl Altenmünster nach 90 Minuten und den Toren von Christian Abraham und Dominik Osterhoff mit 2:1 in Führung lag. Die Gastgeber forderten nun vehement auch für Osterhoff einen Platzverweis, was der Schiedsrichter am Ende dann auch in die Tat umsetzte. Dies wiederum sorgte im Gästelager für reichlich Kopfschütteln. Von der Gelben Karte, welche der Schiri nach dem Foulspiel eigentlich ziehen wollte, war jedenfalls keine Rede mehr.

Stätzlinger wollen ihre jüngste Torflaute beenden

Wie auch immer: Mit dem dritten Treffer, den Alessandro Kadura im Zusammenspiel mit Manfred Glenk und Maximilian Riendl in der 94. Minute erzielte, machte Altenmünster dann alles klar. Aber die Freude dürfte nur von kurzer Dauer gewesen sein: Denn mit der Rotsperre fällt Stürmer „Domsi“ Osterhoff beim Spiel am Donnerstag in Stätzling aus. Das ist bitter: Denn auch der verletzte Patrick Pecher wird fehlen. Noch dazu wollen die Stätzlinger ihre jüngste Torflaute beenden. 0:3 hieß es nach einer aufreibenden Begegnung in Gersthofen.

Fußball-Nachlese: Die Tops & Flops 1 / 6 Zurück Vorwärts Spieler des Tages: Sein großes Talent hat der Stürmer Julian Kania in Reihen des TSV Dinkelscherben am Sonntag schon einmal durchblicken lassen: Im Test gegen den SV Ottmarshausen erzielte der 17-Jährige einen Hattrick. Am Ende machte der Kreisligist das halbe Dutzend voll und gewann 6:1. Welches Potenzial in Kania steckt, zeigt sein sportlicher Werdegang: Er spielte mit der U 15 der TSG Thannhausen in der Bayernliga Süd, dann in der Bezirksoberliga und schließlich für Thannhausen und den FC Königsbrunn mit der U 17 in der Landesliga Süd.

Torreichste Spiele: Über Tore kann sich in den beiden Bezirksligen niemand beklagen. 46 Treffer bekamen die Zuschauer geboten, die meisten innerhalb von 90 Minuten in Aindling , wo die Hausherren den FC Günzburg mit 4:1 abfertigten. Deutlich mehr Tore wurden in der B-Klasse West gefeiert: Dort fertigte die Spielgemeinschaft TSV Zusamzell-Hegnenbach und FC Reutern den SSV Peterswörth II mit sage und schreibe 10:1 ab. Beste Schützen waren Stephan Dopfer (3), Maximilian Wurm (3) und Matthias Bernard (2).

Größte Zuschauerkulissen: Wenn Traditionsvereine aufeinandertreffen, dann lockt das die Massen: Über 250 Fans wollten die Begegnung zwischen dem TSV Gersthofen und dem FC Stätzling in der Bezirksliga Nord sehen. Fast 300 Zuschauer waren es in Adelzhausen , wo das Landkreisderby gegen Hollenbach stattfand. Den Minusrekord gab’s in der Bezirksliga Süd: Das 2:2 der TC Viktoria Augsburg und dem TSV Bobingen sahen nur 75 zahlende Gäste.

Beste Torschützen: Doppeltes Doppelpack für den TSV Zusmarshausen: Sebastian Müller und Mark-Andre Wimmer erzielten die Treffer beim 4:0 im Test gegen die zweite Garnitur des FC Affing. Ein einfaches Doppelpack gelang Florian Thalhofer vom SSV Anhausen: Dank seiner beiden Treffer stand es am Ende 2:2 im Testspiel gegen den TSV Lützelburg.

Top des Tages: Ein Tor, das jeder Schalke-Fan verinnerlicht hat: Am 17. April 2004 führte Stürmer Mike Hanke einen Anstoß blitzschnell aus und überlistete Torwart Jörg Butt. Der hatte Sekunden vorher einen Elfmeter verwandelt. Der weite Schuss von der Mittellinie ins Tor glückte am Sonntag auch Kevin Pinar vom B im Test gegen den SSV Anhausen. Er hatte den hoch stehenden Torwart Wiedemann erkannt und die Kugel steigen lassen – am Ende senkte sie sich im Tor.

Flop des Tages: Ein Sieg, der sich noch rächen könnte: Dominik Osterhoff sah kurz vor Abpfiff – seine Mannschaft führte mit 3:1 gegen den SV Holzkirchen – die Rote Karte. (mcz)

Enis Ciritci hatte in der zweiten Halbzeit Rot für ein Foul an Manuel Tutschka gesehen. Ciritci war ins Gersthofer Team gekommen, nachdem sich Christoph Wagemann beim Aufwärmen verletzt hatte. Den Platzverweis von Schiedsrichter Moritz Hägele hielt Trainer Mario Schmidt für vollkommen überzogen. Trotz 20-minütiger Unterzahl behielten die Gersthofer mit ihrem Trainerduo Mario Schmidt und Florian Fischer die Nerven und erhöhten auf 2:0 und 3:0. Ob die Gersthofer auch am Donnerstag so abgeklärt bleiben?

Drei Spiele, drei Siege

Sie müssen abends bei den bislang ungeschlagenen Nördlingern antreten. Den Riesern reichte zuletzt eine mäßige Leistung und ein Tor von Mario Taglieber zum Sieg gegen Affing. Letztere Mannschaft bekommt es jetzt mit Meitingen zu tun: Die Mannschaft von Pavlos Mavros behielt nach einem 3:1 gegen die Regionalliga-Reserve aus Rain eine weiße Weste. Die eindrucksvolle Bilanz: Drei Spiele, drei Siege. So soll es weitergehen.