vor 59 Min.

Rund 2000 Kostüme stehen zur Auswahl

Faschingsmarkt in Gersthofen für einen guten Zweck

Die Aktion Hoffnung geht mit ihren Secondhand-Faschingsmärkten auf Tournee und macht am Samstag, 11. Januar, in Gersthofen halt. Gemeinsam mit der Kolpingsfamilie Gersthofen lädt die Hilfsorganisation zum fünften Mal zum Benefizverkauf ein. Auf die kleinen Marktbesucher wartet eine Überraschung: Beim Kinderschminken können sich die Mädchen und Jungen in Prinzessinnen, Feen und Indianer verwandeln lassen.

„Vom Polizei- und Clownskostüm über die Federboa bis hin zu glitzernden Abendkleidern und ganz besonderen indischen Kleidern finden große und kleine Faschingsfreunde eine Auswahl von mehr als 2000 Kostümen und dazu passende Accessoires zu jedem Thema“, stellt Karin Stippler, die für die Aktion Hoffnung die Märkte organisiert, das Angebot vor. „Die Kunden erwartet beim Markt in Gersthofen eine Verkaufsfläche von über 200 Quadratmetern“, so Stippler weiter. Johannes Müller, Geschäftsführer der Aktion Hoffnung, macht deutlich, dass der Einkauf beim Secondhand-Faschingsmarkt eine Win-win-Situation ergibt. „Der Kunde schont durch den Kauf die Ressourcen und seinen Geldbeutel und spendet zugunsten eines Entwicklungsprojektes.“

Der Reinerlös aus dem Benefizverkauf in Gersthofen kommt einem Straßenkinderzentrum im Südsudan zugute. Der Projektpartner der Aktion Hoffnung, die Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Boscos, kümmert sich in Wau und Kuajok besonders um Kinder und Jugendliche, die auf der Straße leben. Um überleben zu können, sammeln sie Müll und wiederverkäufliche Rohstoffe und verrichten jegliche kleinen Arbeiten. Drogen, Alkohol und Klebstoffschnüffeln sind ein großes Problem; viele rutschen in die Kriminalität ab und sind Gewalt ausgesetzt. Auch die medizinische Versorgung ist schwierig. Dem will die Ordensgemeinschaft entgegenwirken. In einem neu aufgebauten Straßenkinderzentrum werden derzeit mehr als 800 Kinder und Jugendliche betreut.

Der Faschingsmarkt findet am Samstag, 11. Januar, von 10 bis 13 Uhr in Gersthofen in der Aula der Pestalozzischule, Brucknerstraße 1, statt. Weitere Informationen bei der Aktion Hoffnung unter 0821/3166-3601 oder info@aktion-hoffnung.de und auf der Homepage unter www.aktion-hoffnung.de/mobile-faschingsmaerkte. (AL)

