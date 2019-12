15:33 Uhr

SEK-Einsatz in Diedorf: Mutmaßlicher Geiselnehmer weiter in Haft

In diesem Haus im Diedorfer Ortsteil Anhausen soll ein 23-Jähriger mehrere Menschen festgehalten und bedroht haben.

Kurz vor Weihnachten rückte die Polizei mit einem Großaufgebot wegen einer möglichen Geiselnahme in Anhausen an. Die Hintergründe bleiben weiter unklar.

Von Philipp Kinne

Gut eine Woche nach dem Großeinsatz der Polizei in Anhausen sitzt der Verdächtige weiter in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage mitteilt, werde noch immer in alle Richtungen ermittelt.

Mit rund 150 Einsatzkräften war die Polizei in dem Diedorfer Ortsteil wegen einer möglichen Geiselnahme im Einsatz. Der Verdächtige, ein 23-Jähriger Mann aus Anhausen, soll zunächst fünf Menschen festgehalten und mit einem Messer bedroht haben. Zwei der mutmaßlichen Geiseln konnten das Haus noch vor dem Zugriff des SEK verlassen.

Verdächtiger sitzt wegen Verdacht auf Geiselnahme in U-Haft

Der junge Mann sitzt wegen des Verdachts der Geiselnahme in U-Haft. Als mögliches Motiv geht die Polizei von einem Drogendelikt aus. Es sei davon auszugehen, dass der Mann die Beteiligten mit einem Messer bedroht und festgehalten habe. Laut Polizei war die Bedrohungslage zunächst unklar. Deshalb waren schwer bewaffnete Einsatzkräfte eines Spezialeinsatzkommandos vor Ort.

Lesen Sie dazu auch:

11 Bilder Großeinsatz der Polizei in Diedorf Bild: Marcus Merk

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen