SPD: Die Stimmung ist im Keller

Nach der Maaßen-Beförderung mehrt sich die Kritik der Genossen aus dem Augsburger Land.

Schon richtig: Wenn der Stadtberger Landtagsabgeordnete Herbert Woerlein den Rücktritt von Andrea Nahles fordert, muss der SPD-Chefin deswegen nicht angst und bange werden.

Aber der Spontan-Ausbruch des Abgeordneten, der sich gestern Vormittag zu Wort meldete, zeigt, wie die Stimmung in weiten Teilen der SPD im Augsburger Land ist: mindestens genauso im Keller wie die historisch schlechten Umfragewerte vor der Landtagswahl am 14. Oktober. Sicher hatte der Wahlkämpfer Woerlein mit seiner Wortmeldung auch das eigene Abschneiden im Blick, aber man darf ihm schon abnehmen, dass ihn die Sorge um die SPD im Augsburger Land umtreibt, die derzeit immerhin drei Landtagsabgeordnete stellt.

Von der Landkreis-CSU ist derzeit übrigens keine offene Kritik am eigenen Spitzenpersonal zu hören. Dort konzentriert man sich lieber auf den Endspurt im Wahlkampf, der mit dem gestrigen Besuch von Ministerpräsident Söder in Schwabmünchen seinen Höhepunkt hatte. Das heißt aber nicht, dass bei den Christsozialen alles in Butter wäre. Gerade mit den Auftritten von Parteichef Seehofer hadern viele, die es sich nur nicht laut zu sagen trauen. Noch nicht. Zum Artikel

