00:32 Uhr

SVA hat ein solides Fundament

Der Adelsrieder Verein steht finanziell gut da. 1000-Jahr-Feier der Gemeinde im Blick

Der Sportverein Adelsried hat, wie auch im vergangenen Jahr, 513 Mitglieder. 57 von ihnen kamen auch zur Jahreshauptversammlung, bei der Vorsitzender Werner Endres an die sportlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten des Vereines im vergangenen Jahr erinnerte. So wurde das Sportheim neu verpachtet, das Sommerfest war wieder ein Erfolg, die Waldweihnacht fand wetterbedingt am Sportheim statt.

Ein Höhepunkt im Vereinsjahr war das Motivationswochenende am Spitzingsee. Endres erläuterte auch den Kooperationsvertrag mit dem Tennisklub.

Wegen der 1000-Jahr-Feier der Gemeinde Adelsried 2019 entfiel heuer der Faschingsball. Auch das Sommerfest entfällt aus diesem Grund. Werner Endres rief zu tatkräftiger Mithilfe bei der 1000-Jahr-Feier auf, bei der sich der Verein mit einem Stand beteiligt.

Sreto Zupur berichtete für die Fußballabteilung, Christoph Reitmayer für die Ski- und Wanderabteilung, August Thoma für die Tischtennisspieler, Joachim Wiech für die Gymnastikabteilung und Hans-Jürgen Krist für die Stockschützen über das Geschehen in ihren Abteilungen. Kassenwart Joachim Wiech erläuterte die positiven Finanzen des Vereins. Die gestiegenen laufenden Kosten bei gleichzeitigem Verfall des Altpapierpreises und fehlenden Einnahmen aus der Bandenwerbung erfordern eine sorgfältige Haushaltsführung, so der Kassenwart. Insgesamt stehe der Verein auf einem sicheren Fundament mit einem Kontostand von 23070 Euro auf der Habenseite.

Die beiden Vorsitzenden Werner Endres und Franz Steiner ehrten schließlich zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Vereinszugehörigkeit.

Bürgermeisterin Erna Stegherr-Haußmann und Pfarrer Herbert Hermle dankten den Verantwortlichen des Sportvereines für die zum Wohle der Allgemeinheit erbrachte ehrenamtliche Tätigkeit. (es)

