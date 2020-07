vor 32 Min.

Sandro Roy spielt das erste Pandemie-Konzert in Neusäß

Wochenlang gab es in der Neusässer Stadthalle keine Konzerte. Der Stargeiger Sandro Roy (Bild) und der Drummer Joachim Holzhauser gestalten nun am 26. Juli unter dem Motto „Klassik meets Jazz“ den Neuanfang.

Unter Hygieneauflagen kommen 100 Zuschauer in den Genuss von „Klassik meets Jazz“in der Stadthalle. Warum dieses Konzert ganz anders sein wird.

Von Angela David

Es wird zwar anders sein, ganz anders sogar, aber immerhin wird es am ersten Wochenende der Sommerferien wieder ein Konzert in der Neusässer Stadthalle geben, das erste seit den Corona-Maßnahmen.

Da der Neusässer Musiksommer auch der Pandemie zum Opfer gefallen ist, ist das Konzert am Sonntag, 26. Juli, um 18 Uhr ein besonderer Leckerbissen: Der national und international erfolgreiche Musiker Sandro Roy wird unter dem Motto „Klassik meets Jazz“ neben der Geige auch Gitarre spielen und der bekannte Drummer Joachim Holzhauser ist am Vibrafon zu hören.

Ungewöhnliche Kombination von Musikepochen in Neusäß

Die beiden Neusässer, die auch an der Musikschule unterrichten, bieten eine originelle und ungewöhnliche Kombination von Musikepochen: Klassik, Bossa Nova, Tango und Jazz. Auf dem Programm stehen u.a. die berühmte „Air“ von Bach, der „Libertango“ von Astor Piazolla, „Cinema Paradiso“ von Ennio Morricone, „Liebesleid“ von Georg Kreisler und „Isn’t she lovely“ von Stevie Wonder.

Sandro Roys wohl markantestes Alleinstellungsmerkmal als Musiker besteht in der Kombination von Klassik, die er u.a. in Augsburg studierte, und Jazz, bedingt durch seine Herkunft, zu der er sich zurecht mit Stolz bekennt. Da Sandro Roy in Neusäß lebt, wurde er schon früh in das Neusässer Kulturprogramm einbezogen, wirkte und wirkt hier erfolgreich bei Neusässer Eigenproduktionen mit wie beispielsweise Sissi und Franzl I und II, gibt seit Jahren regelmäßig Konzerte in verschiedenen Besetzungen, auch solistisch, im klassischen Fach genauso wie im Ressort Jazz im Rahmen der Neusässer Sommerklänge wie der Stadtfeste.

So kommen Sie an die Gratis-Tickets

Der Eintritt zum Konzert in der Stadthalle ist frei, eine Vorreservierung aufgrund der Beschränkung auf 100 Personen aber unbedingt nötig.

Gratis-Tickets gibt es im Kulturbüro der Stadt Neusäß per E-Mail mit Namen, Telefonnummer und der Anzahl der Plätze je Hausstand an: kulturbuero@neusaess.de. Ist das Mailen nicht möglich, bitte beim Kulturbüro unter Telefon 0821/4606-145 anrufen.

Der Zugang zu den Plätzen nur mit Mund/Nasenschutz. Am Sitzplatz selbst kann man die Maske dann ablegen. Da es nötig ist, dass sich jeder mit Abstand anstellt, jeder zu seinem Platz hingeführt wird, und die Hygienevorschriften zu berücksichtigen sind, wäre es optimal, wenn die Besucher rechtzeitig vor Beginn des Konzerts eintreffen. Der Saal wird um 17 Uhr geöffnet.

