Saxofon und Klavier

Veranstaltungen in den Stadtteilen

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen.

Das Duo Klax gibt ein Konzert am Samstag, 2. November, um 19 Uhr im Herrenhaus Bannacker, Bannacker 2. Das Motto der Musikveranstaltung ist „Klassisches Saxofon trifft Klavier“. Regine Reiter und Danlin Felix Sheng spielen Werke von Creston, Dressel, Muczynski, Maurice und Hindemith. Karten sind erhältlich an der Abendkasse und im Vorverkauf bei Toccata in der Welserpassage in Augsburg.

Die Geschichte „Zilly & Zingaro: Rätselhafte Monsterspuren“ wird am Dienstag, 29. Oktober, um 15.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, vorgelesen. In der Bildergeschichte „Gespensterparty“ am Donnerstag, 31. Oktober, um 15 Uhr darf das älteste Gespenst die große Party vorbereiten.

Die Veranstaltungen sind für Kinder ab vier Jahren geeignet. Für die Bildergeschichte wird um Anmeldung unter Telefon 0821/ 324-2760 oder buecherei.kriegshaber@augsburg.de gebeten.

Beim Leseherbst in der Bücherinsel, Augsburger Straße 15 1/2, liest Brigitte Diefenthaler Am Donnerstag, 7. November, um 19.30 Uhr aus „Ins Dunkel geboren“. Der Roman über Mut und Widerstand in finsteren Zeiten ist eine fesselnde Geschichte über das viel zu schnelle Erwachsenwerden während der Zeit des Nationalsozialismus in Augsburg. Karten gibt es in der Bücherinsel, Telefonnummer 0821/526676, und an der Abendkasse. (mus)

