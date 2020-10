08:00 Uhr

Schätze aus Garage und Keller: Ganz Allmannshofen wird zum Flohmarkt

Ob auch solche Schätze darunter sind? Raritäten aus Garage und Keller werden am Tag der Deutschen Einheit in Allmannshofen verkauft.

Unser Freizeittipp zum Feiertag führt in den nördlichen Landkreis Augsburg zum "Stöberlmarkt".

Von Steffi Brand

Man nehme: Kellerschätze, Dachbodenfunde und Garagenraritäten, platziere sie gut sichtbar in der Einfahrt, im Vorgarten, in oder vor der Garage in Allmannshofen und nehme so quasi automatisch am „Stöberlmarkt“ teil, der am kommenden Samstag, 3. Oktober, von 9 bis 17 Uhr in Allmannshofen stattfinden wird.

Diesem Aufruf dürfen am Samstag, 3. Oktober, nicht nur die Allmannshofener folgen, die aussortiert haben und ihre Schätze zum Verschenken, zum Verkaufen oder gegen eine Spende anbieten möchten, sondern auch Bürger und Gäste des Ortes, die kommen möchten, um zu stöbern.

Wer wissen will, wo es die meisten Garagenschätze und Dachbodenfunde zum Stöbern gibt, kann sich auf dem Plan orientieren, der hinter den Schaukästen am Spielplatz aushängt. Barbara Grob vom Organisationsteam der Initiative Buntes Allmannshofen steht für Fragen per E-Mail zur Verfügung (initiative-buntes-allmannshofen@gmx.de).

Bei Regen einen Tag später

Sollte es am Samstag Strippen regnen, findet die Aktion einfach einen Tag später, am Sonntag, 4. Oktober, statt.

