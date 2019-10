09.10.2019

Schicken die Grünen einen Kandidaten?

Wahl ist Thema beim nächsten Treffen

Im Vorfeld der Kommunalwahl im März kommt in Kutzenhausen Bewegung ins Spiel: Am Mittwoch, 23. Oktober, trifft sich der Ortsverein von Bündnis 90/Die Grünen zur Aufstellungsversammlung. Die Veranstaltung findet um 19 Uhr im Kulturcafé statt. Neben der Aufstellung der Kandidatenliste werden die Vorbereitungen zur Kommunalwahl besprochen. „Vielleicht wird es ja spannend“, sagt Grünen-Gemeinderat Franz Bossek gegenüber unserer Zeitung. „Wir haben uns noch nicht entscheiden, einen eigenen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen zu schicken.“

Wenn dies geschehen sollte, wäre das bislang der dritte Kandidat um den Chefsessel im Rathaus. Derzeit haben Gregor Winkler von der Wahlgruppe „Miteinander umdenken“ und der Vorsitzende der örtlichen Freien Wähler, Andreas Weißenbrunner, ihren Hut in den Ring geworfen. Während Ersterer unter anderem das Miteinander in der Gemeinde verbessern will, möchte Weißenbrunner als Bürgermeister nach eigenen Worten wichtige kommunalpolitische Themen voranbringen. Ob Bündnis 90/Die Grünen tatsächlich einen eigenen Kandidaten aufstellen, so Franz Bossek, solle bei der Aufstellungsversammlung besprochen und gegebenenfalls auch beschlossen werden. (rusi)

