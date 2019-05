Schlangestehen und Taschencheck: Ärger bei Mr. Dax in Gersthofen

Plus Das Programm des früheren Börsianers Dirk Müller begann zum Ärger der Besucher in Gersthofen fast eine Stunde später. Was der Veranstalter dazu sagt.

Dirk Müller war einst Mr. Dax, das „Gesicht der Börse“. Mit einer Live-Show kam er jetzt in die Stadthalle Gersthofen. Doch bevor es knapp eine Stunde später als geplant losgehen konnte, mussten die Zuschauer erst einmal einiges über sich ergehen lassen.

In Dirk Müllers Büchern geht es regelmäßig um diese Dinge: geheime Netzwerke, Verschwörer und abgehobene Zirkel, gegen die man sich wehren muss. Manch einem verärgerten Zuschauer dürfte die „We’re not gonna take it“ (Wir-haben-es-satt)-Hymne, mit der er dann seinen Auftritt einleitete, aber auch unabhängig davon aus dem Herzen gesprochen haben.

Organisatorische Probleme am Eingang

So gab’s schwere organisatorische Probleme schon am Eingangorganisatorische Probleme schon am Eingang der Stadthalle: Denn weil der Auftritt von der Schwabenhalle in die Gersthofer Stadthalle verlegt worden war, mussten erst einmal die Tickets aufwendig umgetauscht werden. Denn beide Hallen sind unterschiedlich groß. „Weil die Tickets in verschiedenen Kategorien verkauft worden waren, mussten 300 Personen ihre Karten umtauschen“, erklärt Angelika Hagen für das Konzertbüro Augsburg, dem Veranstalter des Abends. Die Folge: Beim vorgesehenen Beginn warteten noch lange Schlangen ungehaltener Besucher an den beiden laut Konzertbüro geöffneten Kassen. Eine weitere Verzögerung habe sich ergeben, „weil wir abwarten wollten, ob sich noch Zuschauer vor der Schwabenhalle eingefunden haben, die nichts vom Wechsel des Veranstaltungsorts mitbekommen hatten“, so die Sprecherin weiter.

Viele Security-Leute vor der Stadthalle

Hinzu kamen die Personenchecks durch eine übermäßig große Zahl an Security-Leuten am Eingang, wie zwei unserer Mitarbeiter, die zunächst vor Ort waren, beobachteten: „Akribisch genau wurden sämtliche Damenhandtaschen durchwühlt, vermeintlich kauende Gäste wieder nach draußen verwiesen sowie Lebensmittel und Getränke in Müllboxen geworfen.“ Eine ältere Besucherin habe nur mit Mühe durchsetzen können, dass sie ihre mitgebrachten Medikamente behalten durfte. Viele Zuschauer seien wegen der Warterei und des unfreundlichen Securityteams „richtig sauer“ gewesen.

Das verwundert Angelika Hagen. „Die Vorgabe von Dirk Müllers Agentur waren Taschenkontrollen am Eingang“, sagt sie. „Das ist aber in heutiger Zeit bei Veranstaltungen leider an der Tagesordnung.“ Und dass keine Speisen und Getränke in den Zuschauerraum mitgebracht werden dürfen, sei schon in den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Konzertbüros Augsburg zu lesen. „Es auch selbstverständlich, dass ein Besucher seine Medikamente mitnehmen darf, wenn er sie benötigt.“ Der technische Leiter der Veranstaltung habe kein übermäßig hartes Vorgehen der Security-Leute festgestellt.

Weil dies eine Vermietung gewesen war, wollte sich das Gersthofer Kulturamt gestern zu der Veranstaltung nicht äußern. Es seien aber keine Beschwerden von Besuchern über die Wartezeit und die Kontrollen eingegangen.

