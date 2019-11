vor 18 Min.

Schlossweihnacht auf Schloss Pichl 2019: Start, Öffnungszeiten, Termine

Am 30. November 2019 findet auf Schloss Pichl in Aindling die "3. Schlossweihnacht in der Anderswelt" statt. Infos rund um Start und Termine des Weihnachtsmarktes: hier.

Am ersten Adventswochenende öffnet Schloss Pichl wieder seine Türen und lädt zur "Schlossweihnacht in der Anderswelt" ein. Bei dem Weihnachtsmarkt handelt es sich allerdings keineswegs um einen gewöhnlichen - der Markt steht unter dem Motto Naturgeister und verzauberte Welten. Ein eigens angelegter und bunt geschmückter Weihnachtspfad soll die Besucher in besinnliche Adventsstimmung versetzen. An den Ständen werden verschiedene Kunstobjekte, Holzarbeiten, Waren und Lebensmittel sowie Speisen und Getränke angeboten.

Schlossweihnacht auf Schloss Pichl 2019: Start, Termine, Infos

Die "Schlossweihnacht in der Anderswelt" findet in diesem Jahr zum bereits dritten Mal auf Schloss Pichl in Aindling statt. Am ersten Adventswochenende öffnet das historische Gebäude wieder seine Tore und lädt die Besucher von nah und fern zum Verweilen ein.

Der Weihnachtsmarkt startet am Samstag, 30. November 2019. Die weiteren Termine und Öffnungszeiten sehen Sie hier in der Übersicht:

Samstag, 30. November 2019 von 14.00 - 20.00 Uhr

Sonntag, 1. Dezember 2019 von 13.00 - 19.00 Uhr

Der Eintritt zur "Schlossweihnacht in der Anderswelt" ist, wie auch schon im vergangenen Jahr, für alle Besucher frei. An den Veranstaltungstagen sind Hunde erlaubt, sie müssen allerdings an der Leine geführt werden.

Schlossweihnacht auf Schloss Pichl war auch in letztem Jahr schon ein Erfolg

Im vergangenen Jahr wurde die "Schlossweihnacht in der Andernwelt" zum zweiten Mal veranstaltet. Viele Besucher strömten nach Aindling, um den Markt und das anlässlich des Weihnachtsmarktes aufgebaute Grinchdorf zu besuchen. Unter einem Grinch versteht man dabei eine Kreatur mit grüner Haut, die in einer Berghöhle lebt. Auch verschiedene Personen, die sich entsprechend verkleidet hatten, erinnerten im vergangenen Jahr an diese Gestalt. Den zahlreichen Weihnachtsmarktbesuchern wurde an den Ständen Honig und Kerzen, Mützen und Handschuhe und auch schamanisches Kunsthandwerk und Holzkunst angeboten.

