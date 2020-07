00:32 Uhr

Schlummermusik vor dem Seniorenheim

Die „Erwachsenenbläser“ machen Bewohnern in Meitingen mit heiteren Rhythmen eine Freude

Ein Konzert mit Sicherheitsabstand konnten die Bewohner des Meitinger Johannesheims von ihren Balkonen aus genießen. Zu verdanken hatten sie das der Gruppe der Erwachsenenbläser, die Walter Möckl im Herbst 2019 ins Leben gerufen hatte. Für die zwei Spielstätten unter freiem Himmel (an der Ost- und an der Südseite des Johannesheims) hatte Möckl ein abwechslungsreiches Programm aus bekannten Liedern, klassischen Melodien, Rock Songs, Märschen und Blues-Melodien zusammengestellt. Etwa 25 Musiker der Erwachsenenbläserklasse waren gekommen, um Aura Lee, Old MacDonald, den Bananen Song, Frühling, Power Rock, den Mickey Mouse March, Frère Jacques, die Ode an die Freude, den Tanz von Susato, Let’s Rock und den Hard Rock Blues vorzutragen. Die Musiker spielten zweimal 20 Minuten.

Quittiert wurden die Bemühungen der Erwachsenenbläserklasse, mit etwas Musik für Abwechslung bei den Bewohnern zu sorgen, mit Kommunikation über die Ferne. Winkende Hände, freudige Gesichter und die Bitte wiederzukommen, nahmen die Musiker von ihrem Auftritt mit. Für Walter Möckl muss dieses Konzert – die „Schlummer-Musik“ vor dem Altenheim, wie er es nennt – keine einmalige Sache gewesen sein: „Bei schönem Wetter spielen wird dort, bei schlechtem Wetter wird regulär geprobt.“ Ob die weiteren Auftritte der Erwachsenenbläserklasse dann wieder unter dieser sperrigen Bezeichnung stattfinden werden, ist aktuell übrigens noch unklar, erklärt Möckl. Für die Gruppe soll schon bald ein neuer Name kreiert werden. Er selbst hat bereits den Namen „Spätzünder“ ins Spiel gebracht. (brast)

