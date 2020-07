vor 2 Min.

Schlussapplaus für Anneli Bronner: Kulturbüro-Chefin geht in Ruhestand

Plus Die Leiterin des Kulturbüros und damit auch der Stadthalle geht in den Ruhestand. Seit 1994 hat sie so manches erlebt.

Von Gerald Lindner

Sie ist eine Institution in Neusäß geworden: Anneli Bronner gestaltete seit 1994 das Kulturleben der Stadt wesentlich mit. Nun geht die Leiterin des Kulturbüros in den Ruhestand. Ihre Nachfolgerin ist, wie berichtet, Veronika Wanninger.

Anneli Bronner wurde vor 65 Jahren in Dasing geboren, lebt seit 1955 in Gersthofen. Sie studierte Germanistik und Latein in München und promovierte nach dem Magister artium auch. „Ich habe auch eine Zeit lang Artikel für die Feuilletons der Augsburger Allgemeinen und der Süddeutschen Zeitung geschrieben“, erzählt sie.

Stadthalle Neusäß wurde zur „Titanic“

So kam sie auch in die Stadthalle Neusäß. Als deren damaliger Leiter, Helmut Gieber, ins Gersthofer Kulturamt wechselte und die dortige, neu gebaute Stadthalle mit aus der Taufe hob, bewarb sich Bronner um die Stelle in Neusäß und wurde engagiert. In all den Jahren hat sie viele Höhepunkte erlebt. „Die spektakulärste Aufführung war sicherlich zum zehnjährigen Jubiläum ,Der Untergang der Titanic’“, betont Anneli Bronner. Damals wurde das ganze Rathaus inklusive Tiefgarage genutzt, um auf verschiedenen Spielstätten die unterschiedlichen Decks und das Leben der Reisenden dort zu zeigen.

„Es war mir bei der Auswahl der Kulturveranstaltungen ein Anliegen als Germanistin, immer wieder Klassiker anzubieten, die man auch Schulen vorführen konnte.“ Dafür arbeitete sie gern mit festen Truppen zusammen, wie dem Sorbischen Theater. Zu sehen waren unter anderem die „West Side Story“ oder „Die Physiker“. Außerdem habe sie immer versucht, auch regionale Kräfte in die eigenen Stadthallen-Produktionen mit einzubeziehen. „Mit der Inszenierung von Shakespeares „Was Ihr wollt“ von Ellen Schwiers habe ich meine erste Spielzeit eröffnet.“ Ellen Schwiers habe jeden Probentag von daheim am Starnberger See einen großen Topf Essen fürs Ensemble nach Neusäß mitgebracht.

Ein absoluter Reinfall ist Anneli Bronner in Erinnerung geblieben: „Wir hatten im Abonnement ein Stück mit einer sehr bekannten Schauspielerin, das ist so daneben gegangen, dass ich mich geschämt habe.“ Den Namen der Darstellerin verrät sie aber nicht.

Bürgermeister Richard Greiner verabschiedet Anneli Bronner, die sich 27 Jahre lang als Kulturbüroleiterin der Stadt engagierte. Bild: Thomas Hack

In fast allen Neusässer Vorstellungen selbst dabei

Bei nahezu allen Vorstellungen war die Kulturbüroleiterin selbst dabei. Dabei entstanden Freundschaften, beispielsweise mit Filmschauspielerin Ellen Schwiers und ihrer Tochter Katerina Jacob. „Monika Gruber habe ich am Anfang ihrer Karriere als erstes in den Landkreis gebracht – und sie ist uns auch jetzt, wo sie sehr bekannt ist, treu geblieben.“ Es sprach sich auch herum, dass Anneli Bronner eine gute Köchin ist. „Bruno Jonas und Konstantin Wecker haben, wenn sie bei uns in Neusäß aufgetreten sind, immer Kuchen bei mir bestellt.“

Auch Kabarettist Erwin Pelzig gab Anneli Bronner in Neusäß die Ehre. Bild: Kulturbüro Neusäß (Archiv)

Als Leiterin des Kulturbüros war Anneli Bronner auch für die Sing- und Musikschule und das Stadtfest zuständig. Eines ist ihr tief im Gedächtnis geblieben: „Beim 25. Jubiläumsstadtfest im Jahr 2013 fegte ein Tornado über Neusäß und setzte das Festgelände an der Remboldstraße binnen Sekunden unter Wasser.“ Mit ihrem Team sei sie in die Rathaustiefgarage geeilt und habe mit Besen das eindringende Wasser von der Elektrik weggewischt, damit nicht noch Schlimmeres passiert. „Trotzdem haben wir schon am übernächsten Tag weitergespielt.“

Sie freut sich auf Bücher und den Garten in Gersthofen

Jetzt im Ruhestand will Anneli Bronner, die von 2006 bis 2016 Personalrätin und eine Zeit lang auch Personalratsvorsitzende war, wieder mal ein Buch zusammenhängend lesen. „Außerdem macht mir mein vor fünf Jahren neu angelegter Garten sehr viel Freude.“

Wenn es geht, will sie als Altphilologin auch Reisen nach Griechenland und Spanien unternehmen, eventuell auch nach Kanada und in die USA. Dort ist ihr mittlerweile 40-jähriger Sohn „Germanistic Assistant Professor in Residence“ an der University of Connecticut (UCONN).

Was das Neusässer Kulturbüro betrifft, ist Anneli Bronner „froh, dass ich das jetzt in jüngere Hände übergeben kann“.

