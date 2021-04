vor 16 Min.

Schmorbrand in Gessertshausen: Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Einen Feueralarm hat es am Mittwochmorgen um 5.30 Uhr in Gessertshausen gegeben.

25 Feuerwehrleute sind am Mittwochmorgen in Gessertshausen im Einsatz. Der Grund war ein Schmorbrand. Die Polizei hat schon eine Vermutung, was die Brandursache war.

Einen Feueralarm hat es am Mittwochmorgen um 5.30 Uhr in Gessertshausen gegeben. 25 Kräfte der Wehren aus Diedorf, Gessertshausen und Margertshausen waren laut Polizei im Einsatz. Brand in Gessertshausen: Polizei geht von technischem Defekt aus Ausgelöst wurde der Alarm aufgrund einer starken Rauchentwicklung in einem Anwesen an der Hauptstraße in Gessertshausen. Das zum Teil auch leer stehende Gebäude wird unter anderem von verschiedenen Gewerbetreibenden genutzt. Vermutlich durch einen technischen Defekt war ein PVC-Entlüftungsrohr in einen Schmorbrand mit nur kurzer Flammentwicklung geraten. Der Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (thia)

