Schneider will Bürgermeister werden

Weiterer Kandidat in Welden

Im Markt Welden wirft ein weiterer Bewerber für das Amt des Ersten Bürgermeisters den Hut in den Ring: Stefan Scheider wird von der Freie-Wähler-Vereinigung Welden/Reutern sowie der unlängst gegründeten Liste WiR unterstützt. Nach 30 Jahren im Amt macht Peter Bergmair (SPD) den Platz im Rathaus frei. Die Genossen hatten wie berichtet keinen eigenen Kandidaten gefunden.

Stefan Scheider wohnt seit Jahren in Welden und kenne sich im Rathaus als stellvertretender Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft Welden bestens aus, heißt es in einer Pressemitteilung der beiden Gruppierungen. „Wir halten Stefan Scheider sowohl in persönlicher wie auch in fachlicher Hinsicht für bestens geeignet, die anspruchsvolle Aufgabe eines Ersten Bürgermeisters für Welden und Reutern wahrzunehmen, zumal er auch im Alter von 43 Jahren diese Position perspektivisch langfristig ausüben kann“, so die Überzeugung der Sprecher der Gruppen, Michael Lenzen (Liste WiR) und Wilhelm Mengele (Freie Wähler). Aufgrund seines Werdegangs sei er auch über die Gemeinde- und Landkreisgrenze hinaus gut vernetzt.

Die Bürger können den Kandidaten in dieser Woche kennenlernen: In Welden stellt sich Stefan Scheider heute Dienstag, 4. Juni, um 19 Uhr im Gasthof Hirsch und in Reutern am Mittwoch, 5. Juni, um 19 Uhr im Sportheim vor.

Ins Rennen um das Bürgermeisteramt gehen in Welden noch weitere Kandidaten: Christopher Huttner (CSU) und Günter Lewentat (Bürgergemeinschaft Welden und Reutern). (kar)

