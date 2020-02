Schöner Wohnen in Thierhaupten: Ein Nachfolger ist schon gefunden

Plus Bei Schöner Wohnen in Thierhaupten werden Möbel auf Wunsch gefertigt. Oft wird ein Konzept für einen ganzen Raum umgesetzt. Die Nachfolge des Chefs ist geregelt.

Sorgen um die Unternehmensnachfolge der GRW Schöner Wohnen Einrichtungshaus GmbH muss sich Peter Lechner nicht machen. Drei seiner vier Söhne sind bereits im Unternehmen tätig. Der 31-jährige Julian ist seit 2011 im Betrieb, ist gelernter Industriekaufmann und hat ein Studium an der Möbelfachschule absolviert. Bereits heute hält der älteste Sohn von Peter Lechner 50 Prozent der Unternehmensanteile und agiert an der Seite seines Vaters als Geschäftsführer im Betrieb.

Der 30-jährige Marco ist einer von neun gelernten Schreinern, die bei Schöner Wohnen arbeiten, er ist bereits seit dem Jahr 2008 bei seinem Vater angestellt. Der 24-jährige Timo ergänzt seit dem Jahr 2017 das Schöner-Wohnen-Team. Der gelernte Automobilkaufmann verzichtete auf einen Abschluss an der Möbelfachschule und agiert als passionierter Verkäufer im Unternehmen im Gemeindewald in Thierhaupten. Der jüngste Sohn des Inhabers, Nico, arbeitet quasi fremd. Der gelernte Maurer arbeitet nicht in Thierhaupten. Dafür ist einer der insgesamt sechs Geschwister des Inhabers, Bruder Martin Lechner, einer von 25 Mitarbeitern bei Schöner Wohnen.

Gestartet ist Peter Lechner als Teilhaber

Übernommen hat Peter Lechner das Unternehmen vor 20 Jahren. Bereits davor war der 54-Jährige sieben Jahre lang selbstständig in der Möbelbranche tätig und verkaufte Möbel quasi vom heimischen Büro aus. Das Problem jedoch waren die damals noch vier kleinen Söhne, die das ruhige Arbeiten mitunter schwierig machten und den vierfachen Vater dazu bewogen haben, sich beruflich zu verändern.

Bei Schöner Wohnen stieg Lechner zunächst als Teilhaber ein. Der Besitzer der Halle, in der sich das Unternehmen noch heute befindet, war damals noch stiller Teilhaber. Bevor Möbel im Gemeindewald in Thierhaupten einzogen, befand sich in der Halle eine Ballon- und eine Fensterfabrik.

Zum Team gehören auch Innenausstatter und Architekten

Seit Peter Lechner das Unternehmen führt (seit 2010 tut er dies ohne Teilhaber) geht es ausschließlich um Möbel – doch anders als manch Außenstehender dies vermuten mag. Spricht Peter Lechner vom Schöner-Wohnen-Team, nennt er nämlich nicht nur Schreiner und Verkäufer, sondern auch Innenausstatter und Architekten. Sie sind nötig um Leistungen anzubieten, die weit über die Fertigung und den Verkauf von Möbeln hinausgehen, verrät der Unternehmer. Er bezeichnet seinen Betrieb als Kompletteinrichter, der nicht nur punktuell passgenaue Möbel herstellt und liefert, sondern vom Boden bis zur Decke eine Komplettkonzeption für einen Raum oder gar für ein ganzes Haus aufsetzen kann.

Die Planung sowie ein Großteil der handwerklichen Fachkräfte stammen aus den eigenen Reihen. Elektro-, Maurer- und Sanitäraufgaben vergibt Lechner an Meisterbetriebe aus der Region. Etwa die Hälfte seiner Planungsaufträge dreht sich um Küchen.

Viele Aufträge umfassen mehr als den Bau von Möbeln

Etwa 20 Prozent der Unternehmensaufträge entfallen auf umfassende Maßnahmen, bei der nicht nur die Möbel in Thierhaupten erworben werden, sondern bei denen beispielsweise Küchenmöbel auch durch ein durchdachtes Beleuchtungskonzept ergänzt werden, das das Licht dort platziert, wo es in der Küche gebraucht wird – nämlich über der Arbeitsfläche.

Ein Großteil seiner Kunden stammt aus der Region, doch Lechner berichtet auch von Aufträgen, die sein Team auf Teneriffa, in Marbella und am Gardasee umgesetzt hat. Auch in München, Hamburg, in der Schweiz und in Österreich ist er unterwegs und erklärt lachend: „Uns ist kein Weg zu weit.“ Zudem ist er im Einkaufsausschuss des Europa-Möbel-Verbunds aktiv, hier werden unter anderem ganz neue, exklusive Möbel entworfen.

Der Fußballfan verrät seinen Lieblingsverein nur indirekt

Privat zieht es den 54-Jährigen ebenfalls oft in die Ferne, denn Lechner verreist gern. Der gebürtige Affinger lebt mit Ehefrau Monika in Haunswies, obgleich es ihn gerade in der kalten Jahreszeit häufig in den Süden zieht.

Wann sich Peter Lechner aus seinem Betrieb zurückziehen möchte, darüber hat er mit seinen Söhnen noch nicht gesprochen. Klar ist ihm jedoch schon jetzt, was er dann machen möchte: Mehr verreisen, die Zeit mit seinen Enkeln genießen (Lechner wird im April zum zweiten Mal Opa) und seinem Hobby, dem Fußballschauen, nachgehen. Für welchen Verein er jubelt, verrät er zwar nicht direkt, allerdings lässt die Zahl 1860 auf den Kennzeichen seiner Autos vermuten, zu welchen Spielen er besonders gerne geht …

