vor 2 Min.

Schülerkritik an Regelungen für Präsenzunterricht: "Keine einfachen Zeiten"

Plus Vergangene Woche wurde an der FOS/BOS in Neusäß gestreikt. Was hat die Aktion gebracht? An anderen Schulen bereitet man sich auf die Rückkehr der Schüler vor.

Von Jana Tallevi

Zurück im Unterricht, auch in der Woche, in der ursprünglich die Faschingsferien angesetzt waren, sind die Schülerinnen und Schüler der Fachober- und Berufsoberschule (FOS/BOS) in Neusäß. In der vergangenen Woche waren mehr als 200 von ihnen in einen Streik gegen den Präsenzunterricht getreten. Sie wollten darauf aufmerksam machen, dass sie den Distanzunterricht dem Wechselmodell vorzögen. Zudem ging es ihnen um aus ihrer Sicht unfaire Bedingungen gegenüber dem Gymnasium vor dem Abitur. Schülersprecher Christopher Andersen spricht von einem Erfolg der Aktion. Was hat sich seitdem getan?

"Leichte Anpassungen im Prüfungsplan" verspricht Schulleiter Rainer Bartl. Ausgangspunkt des Streiks an der FOS/BOS war gewesen, dass die Abiturienten je nach Zweig bis zu 16 schriftliche Prüfungen noch vor den Abiturprüfungen im zweiten Halbjahr ablegen müssen. An den Gymnasien sei hingegen die Zahl auf nur wenige Klausuren in den Prüfungsfächern gekürzt worden. Das fanden die Schülerinnen und Schüler der FOS/BOS ungerecht und kamen nicht zur Schule, sondern nahmen zuhause am Computer am Unterricht teil. Außerdem demonstrierten sie am Mittwoch der vergangenen Woche vor dem Amtssitz des zuständigen Ministerialbeauftragten in Augsburg für ihre Anliegen.

Landtag soll sich mit den Forderungen der Schüler befassen

Jetzt sei es aber wieder an der Zeit, um miteinander zu sprechen und Schule und Kultusministerium Zeit zum Reagieren zu lassen, so Schülersprecher Andersen. "Wir haben viele Rückmeldungen auch von anderen Schulen bekommen, die sich bedanken, dass wir uns für diese Themen einsetzen", berichtet er. Das gebe dem Team an der FOS/BOS Bestätigung. Ebenso wie ein Vorstoß der FDP-Fraktion im Landtag, der sich über einen Dringlichkeitsantrag mit den Themen der Schülerinnen und Schüler befassen soll. "Es ist schön, dass wir gehört werden."

In der vergangenen Woche hatten Schülerinnen und Schüler der FOS/BOS in Neusäß unter anderem für faire Bedingungen beim Abitur demonstriert. Bild: Marcus Merk

Christopher Andersen weist zudem darauf hin, dass die Corona-Pandemie auch Schülerinnen und Schüler aus höheren Klassen psychisch belaste und fordere. "Ich habe Klassenkameraden, deren Familienangehörige sind in dieser Zeit krank geworden oder gestorben, andere Familien haben ihre wirtschaftliche Existenzgrundlage verloren. Wir wollen alle unser Abitur gut machen, aber das sind keine einfachen Zeiten", sagt er. Eine Auszeit in den Faschingsferien oder ein gekürzter Prüfungsplan täten da gut. Sein Schulleiter Rainer Bartl will nicht zu viel versprechen. "Es bleibt dabei: Das werden anstrengende Wochen." Das gelte aber für alle Abiturienten.

Alle Abiturienten dürfen zurück ans Gymnasium

Unterdessen bereiten sich die Schulen auf die Rückkehr weiterer Schülerinnen und Schüler in den Unterricht ab dem 22. Februar vor. Auf eine Neuerung hofft das Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf in den Regelungen durch das Kultusministerium. Ab Montag sollen möglichst alle Abiturienten gleichzeitig in den Präsenzunterricht zurückkehren. Sie sollen auf verschiedene Räume aufgeteilt werden, damit die Hygieneabstände eingehalten werden können. Das wäre auch bislang schon räumlich möglich gewesen, war aber nicht erlaubt, so Schulleiter Günter Manhardt.

Platz, aber nicht genügend Aufsichtspersonal für einen Präsenzunterricht für alle Abschlussschüler gibt es an der Grund- und Mittelschule in Diedorf. Dort werden ab Montag zwischen 200 und 250 Schülerinnen und Schüler im Wechselunterricht zurückerwartet, so Rektorin Christine Mayr. Sie kommen aus den Klassen 1 bis 4 sowie aus den Abschlussjahrgängen der neunten und zehnten Klassen. "Die Kinder freuen sich riesig", so Christine Mayr vor allem über die jüngeren Schülerinnen und Schüler. Der Distanzunterricht laufe zwar gut, "aber das Soziale und der Kontakt sind auch wichtig." Auch für die Abschlussklassen sei es nun an der Zeit, wieder gemeinsam zu lernen - und nach einer Eingewöhnungszeit auch das Probenschreiben vor den Abschlussprüfungen wieder zu üben.

CO2-Ampeln für Landkreisschulen sind angekommen

Inzwischen sind die vom Landkreis bestellten CO2-Ampeln an den Schulen angekommen. "Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob wir die brauchen", so Günter Manhardt.

CO2-Ampeln in den Klassenzimmern zeigen an, wann gelüftet werden soll. Bild: Schulwerk der Diözese Augsburg (Symbolbild)

Das Schmuttertal-Gymnasium hat eine Lüftungsanlage, die diesen Wert ohnehin automatisch misst und die eingebaute Lüftungsanlage entsprechend steuert. Auch im Landratsamt geht man davon aus, dass dieses Vorgehen ausreicht. "Wenn sich die Schulen an die im Hygienekonzept festgelegten Regeln halten (insbesondere auch regelmäßiges Lüften) und unsere Lüftungsanlagen laufen, gibt es in der Regel keine Hygieneprobleme", so ein Sprecher der Behörde. Zusätzlich hatte der Kreistag Ende 2020 aber für seine Schulen 1000 CO2-Ampeln bestellt. 300 sind inzwischen angekommen und an die Schulen verteilt, so der Sprecher, die anderen werden in den nächsten Wochen erwartet. Die CO2-Ampeln sollen einen zusätzlichen Hinweis geben, wann gelüftet werden muss.

In der FOS/BOS in Neusäß befasst man sich schon mit dem nächsten Hygienethema, den Corona-Schnelltests für Lehrkräfte. Bislang ist allerdings noch nicht viel mehr bekannt, als dass es das Angebot dieser Tests geben wird. "Wir müssen schauen, wie wir das mit dem Gesundheitsamt organisieren", so Schulleiter Rainer Bartl. Denn an Selbsttests sei dabei nicht gedacht.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen