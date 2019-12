20.12.2019

Schule feiert für den guten Zweck

Sie hatten sich alle Mühe gegeben – und für einen kleinen Moment hat es auch geklappt: Mit dem Lied „Flock di flick di flack – Schneeflocken kommt herab“, gelang es der neu gegründeten Arbeitsgemeinschaft Chor der Grund- und Mittelschule Diedorf, für einen kurzen Moment den Schnee nach Diedorf zu holen – rechtzeitig zur Weihnachtsfeier für einen guten Zweck.

600 Besucher hörten dabei den 40 Chorkindern aus den Klassen eins bis fünf zu, die seit dem Beginn des Schuljahrs mit Lehrerin Sara Schürenberg-Stromeier am Programm gearbeitet hatten. Weitere Grundschulkinder trugen zum Programm bei, darunter Marie Czepalla und die Brüder Paul und Max Cleesattel. Der Höhepunkt des Nachmittags war das Minimusical „Komm, wir geh’n nach Bethlehem“, geschrieben und komponiert von Mike Müllerbauer.

Mit großem schauspielerischem und musikalischem Talent waren die Kinder bei der Aufführung der Weihnachtsgeschichte dabei, auf der Bühne stachen YaraWerry als Maria, Damiano Siniscalchi als Josef sowie Emma Rosas Wolf, Diego Roza de Pinho, Marben Farhad Mansor, Laura Mayer, und Zoe Stenker in weiteren Rollen hervor.

Bunt geschmückte Verkaufstische boten nach der musikalischen Darbietung noch die Gelegenheit zum Bummeln wie auf einem kleinen Weihnachtsmarkt. Für das leibliche Wohl sorgte das Mannamobil, das frisch gebackene Steinofenpizza und Flammkuchen an die Besucher verschenkte.

„Das Konzert war eine schöne Gelegenheit, dem vorweihnachtlichen Trubel zu entkommen, sich musikalisch und kulinarisch verwöhnen zu lassen und sich Zeit für Gespräche und Gemeinschaft zu nehmen“, findet Schulleiterin Christine Mayr.

Und der gute Zweck kam auch nicht zu kurz: Insgesamt nahm die Schule an diesem Nachmittag 1354,99 Euro ein. Die eine Hälfte davon geht als Spende an die Organisation Ärzte ohne Grenzen, die andere an die Aktion Sternstunden. (AL)

