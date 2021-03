vor 51 Min.

Schwer kranke Menschen dürfen nicht vergessen werden

Es gibt nicht nur Corona-Kranke, sondern auch andere Patienten in Lebensgefahr, so wie den leukämiekranken Matthias Mark aus Meitingen. Das dürfen wir in der Pandemie nicht vergessen.

Von Angela David

Seit einem Jahr – wir wissen es nur zu gut – hat uns die Corona-Pandemie fest im Griff. Berichte von schweren Verläufen, schlimmstenfalls mit einer Behandlung auf der Intensivstation oder gar tödlichem Ausgang, versetzen uns in Angst und Schrecken und belasten unser Gesundheitssystem.

Bei all dem rücken aber leider viele andere Schicksale in den Hintergrund: Menschen, die plötzlich lebensgefährlich erkranken wie Matthias Mark aus Meitingen oder jene, die schon seit Monaten oder Jahren unter einer schweren, chronischen Erkrankung leiden. Die immens unter den Kontaktbeschränkungen zu Hause leiden, weil sie sich auf keinen Fall anstecken dürfen, sowie unter dem Besuchsverbot in der Klinik, wenn sie stationär behandelt werden. Sie alle brauchen noch mehr Unterstützung und natürlich medizinische Versorgung, die auf dem Höhepunkt der Corona-Welle nicht immer möglich war.

Corona macht es für Kranke noch schlimmer

Nicht umsonst sind die Intensivbetten in den Kliniken zurzeit immer noch voll, obwohl es weniger schwere Corona-Fälle gibt. Denn nötige Operationen wie die Entfernung von Tumoren mussten oftmals verschoben, können aber nun endlich nachgeholt werden.

Kranke Menschen waren schon immer schwer belastet – aber Corona legt noch eine große Schippe obendrauf.

