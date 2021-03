vor 50 Min.

Sind die Seniorenwohnungen in Adelsried nur etwas für Reiche?

Adelsried hält an den Plänen zum Wohnen 60 Plus fest.

Plus In Adelsried soll ein Betreutes Wohnen entstehen. Eine Wohnung soll mehr als 300.000 Euro kosten. Zu viel, finden die Grünen und wollen den Verkauf des Grundstücks stoppen.

Von Michaela Krämer

Das Projekt Wohnen 60 Plus in Adelsried wird weiterentwickelt. Wäre es nach dem Wunsch der Fraktion " Die Grünen Adelsried und Kruichen" gegangen, wäre die Entscheidung über den Verkauf des Gemeindegrundstücks an der Dillinger Straße 14 an den Investor bis nach der Klausurtagung ausgesetzt worden. Laut Investor soll hier eine Wohnanlage 60 Plus für Betreutes Wohnen entstehen. Vorgesehen sind etwa 25 Wohneinheiten mit je 70 Quadratmetern zu einem Preis von 3500 bis 4500 Euro pro Quadratmeter. Die Wohnungen sollten teilweise verkauft oder auch vermietet werden. Für den Erwerb einer Eigentumswohnung müsste der Käufer mehr als 300.000 Euro aufbringen.

Wohnungen in Adelsried nur für finanzstarke Bürger?

In der Begründung heißt es: Bei einem Verkauf des Grundstücks hätte die Gemeinde keinerlei Einfluss auf die Höhe der Miete und die Eigentumsrechte. Eine langfristige vertragliche Bindung an bestimmte Kriterien sei nur bedingt möglich, hieß es weiter in dem Schreiben.

Eine zentrale Rolle für die Grünen spielt zudem eine nachhaltige Entwicklung des Wohnbestands für die Bürger. "Allein die Kosten für den Erwerb einer Eigentumswohnung würden dafür sorgen, dass nur wenige finanzstarke Bürgerinnen und Bürger sich in ein betreutes Wohnen einkaufen können." Deshalb wünsche man sich Alternativen (Beispiel Wohnungsbaugesellschaft), damit eine fundierte Entscheidung getroffen werden kann.

Adelsrieder Senioren sollen in ihrer Heimat bleiben können

Hansjürgen Krist (Grüne) hob hervor, dass auch kleine Kommunen ihre Verantwortung wahrnehmen müssten. Den Adelsriedern müsse die Möglichkeit gegeben werden, in Adelsried zu bleiben: "Eine Wohnung für 300.000 Euro kann sich hier niemand leisten." Die Fortführung des Projekts "Wohnanlage 60 Plus" solle bis zur Klausurtagung gestoppt sowie alle eventuell bisher angestrebten Beschlussvorlagen ausgesetzt werden.

Was die Grünen Hansjürgen Krist und Martina Feyrsinger, die seit letztem Jahr Mitglied im Gremium sind, nicht kannten, waren die Beschlüsse, die in der Vergangenheit bereits getroffen worden waren. "Uns geht es darum, verschiedene Möglichkeiten zu beleuchten", räumte Feyrsinger ein. "Deshalb wurde der Antrag gestellt."

Heiko Mohr ( CSU) sagte: "Aufgrund der Finanzlage sollen wir schauen, dass wir das Grundstück an den Mann bringen. Wir haben es den Bürgern versprochen." Anton Rittel (FWG), Josef Zott und Rainer Schrenk (beide CSU) machten deutlich, dass bereits seit Jahrzehnten über dieses Projekt diskutiert worden sei. "Das Projekt liegt wieder in der Hand der Gemeinde. Eigentlich könnte der Bau schon stehen, die Apotheke bereits eingezogen sein. Ich möchte keine weiteren Jahre verlieren", ergänzte Zott. Zweiter Bürgermeister Ludwig Lenzgeiger (CSU) sagte: "Die Gemeinde Adelsried wird die Wohnungsproblematik im Landkreis Augsburg nicht lösen. Ein Betreutes Wohnen richtet sich an Senioren. Damit schaffen wir Wohnraum." Er plädierte dafür, dass jetzt weitergehende Schritte unternommen werden.

Der Antrag, die Fortentwicklung des Projekts bis zur Klausurtagung zu stoppen, wurde vom Gemeinderat mit zwei Gegenstimmen abgelehnt.

