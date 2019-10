30.10.2019

So klappt es mit Computer und Handy

Zwei Übungsstunden in Neusäß

Fragen oder Probleme bei der Nutzung von Handy und Computer? In Zusammenarbeit mit der Realschule Neusäß bieten gut vorbereitete und erfahrene Schüler Übungsstunden für Handy und Computer an. Veranstalter ist das Freiwilligenzentrum in Neusäß.

Das Versenden von E-Mails, Informationsrecherche, Online-Einkauf, Umgang mit verschiedenen Programmen werden ebenso geübt wie die Handhabung des Handys, das Versenden von SMS oder der Gebrauch von Apps und die Kamerafunktion. Auch Schwierigkeiten bei der Handy-Einstellung können besprochen werden. Die nächsten Frage- und Übungsstunden finden statt am Dienstag, 5. November, und am Donnerstag, 21. November, jeweils um 14 Uhr bzw. 15 Uhr im Veranstaltungsraum des Freiwilligen Zentrums Neusäß in der Bgm.-Kaifer-Str. 10 im 1. Stock. Ein Aufzug ist vorhanden.

über das FuN, das Freiwilligen Zentrum Neusäß, unter Telefon 0821/455 22 80 oder unter info@freiwilligen-zentrum-neusaess.de ist notwendig.

Themen folgen