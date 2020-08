01.08.2020

So klingt der Sommer in Kutzenhausen

Sommerkonzerte in den Ortsteilen

Um den Mitbürgern im Sommer Livemusik-Erlebnisse vor Ort zu ermöglichen, haben Kutzenhausens Bürgermeister Andreas Weißenbrunner, der Vorstand der Harmoniemusik Maingründel, Martin Kopp, und Kirchenmusiker und Diakon Stefan Wolitz ein Programm zusammengestellt, das an den Augustwochenenden für viel Abwechslung in den verschiedenen Ortsteilen sorgen soll.

2. August, ab 19 Uhr, Pfarrkirche Agawang: „Kammermusik“ mit Werken für Violine und Klavier von Ludwig van Beethoven, Franz Schubert und Bedrich Smetana, Stephan Dollansky (Violine), Stefan Wolitz (Klavier).

„Liederabend“ mit Werken von Gustav Mahler und Gabriel Fauré. Julie Erhart (Sopran), Johannes Mooser (Bariton), Stefan Wolitz (Klavier).

„Salve Regina“ – Konzert zum Hochfest Mariä Himmelfahrt. Johanna Prielmann (Sopran). Streichquartett der Capella Suevica, Stefan Wolitz (Orgel).

Ab 15 Uhr in Rommelsried am Herzogberg und ab 16.30 Uhr in Agawang am Vereinsheim.

Ab 15 Uhr in Kutzenhausen auf dem Gelände des Biergartens und ab 16.30 Uhr in Maingründel am Musikheim.

Wegen der aktuellen Sicherheitsbestimmungen und der unterschiedlichen Platzkapazitäten wird um Anmeldung per E-Mail an sommerkonzerte.kutzenhausen@web.de gebeten. Der Besuch der Konzerte ist kostenfrei. (AL)

