So punkten Verkäufer in Neusäß gegen den Online-Handel

Plus In Neusäß zeigen Azubis im Einzelhandel ihr Können. Wie der Online-Handel die Beratung verändert hat und woran Kunden einen kompetenten Mitarbeiter erkennen.

Geduldig erklärt Ismael Berrahmouni dem Kunden die Funktion eines hochwertigen Grills. Der angehende Verkäufer baut das Gerät auseinander, lässt sich auch durch Gegenfragen nicht aus der Ruhe bringen. Der junge Mann macht es genau richtig. Denn eine gute Beratung kann entscheidend sein – und in Zeiten des Online-Handels auch das ausschlaggebende Kaufkriterium. Beim Junior Sales Contest Schwaben im Beruflichen Schulzentrum Neusäß haben Auszubildende im Einzelhandel während eines simulierten zehnminütigen Verkaufsgesprächs einer Jury unter Beweis gestellt.

Nach dem Eindruck von Andreas Gärtner vom Handelsverband Bayern, der den Wettbewerb mitorganisiert, hat sich der Beruf des Verkäufers durch den Onlinehandel verändert. Zwar gebe es den typischen Kunden, der sich im Geschäft nur beraten lassen will und anschließend online einkauft, gar nicht so oft. „Vielmehr ist es umgekehrt“, sagt Gärtner. Das Verkaufsgespräch entscheide dann aber, ob der Kunde das Produkt tatsächlich im Laden kauft. „Beratung ist inzwischen fast Luxusgut, aber wichtig, um gegen den Online-Handel zu bestehen.“ Gärtner sagt deutlich: „Der Verkäufer darf sich keinen Fehler mehr leisten.“ Schon ein kleiner Zweifel reiche aus, und der Kunde kaufe das Produkt online.

Der Markt ist eng geworden

Für den Experten steht fest: Die Anforderungen an Verkäufer sind in den vergangenen sieben Jahren gestiegen. Das hätten auch die Geschäftsinhaber gemerkt, sagt Gärtner. „Sie investieren inzwischen mehr in die Ausbildung.“ Sei es im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung der Azubis oder durch größere finanzielle Ressourcen. Gärtner fügt hinzu: „Der Markt ist durch stationäre Konkurrenz und Online-Handel eng geworden.“

Die Konkurrenz im Netz ist aber nicht der einzige Grund, weshalb die Anforderungen an die Ausbildung gestiegen sind: Der Einzelhandel klagt, ähnlich wie andere Handwerke, über Nachwuchsmangel. Seit drei Jahren sind laut Gärtner nicht mehr alle Stellen besetzt worden. Der Beruf des Verkäufers müsse attraktiver gestaltet werden. „Die Unternehmen brauchen einen guten Ruf, es spricht sich schließlich rum, wenn die Ausbildung schlecht ist.“ Zudem komme hinzu, dass die Bewerber meist nur noch von der Mittelschule kommen und mit 15 Jahren mehr Betreuung seitens der Berufsschulen und Betriebe bräuchten.

Auch das persönliche Auftreten des Verkäufers spielt eine wichtige Rolle

Dabei kann für den Experten die Ausbildung in einem Discounter aber ebenso gut sein, wie beispielsweise in einem Nobelgeschäft. „Die Betriebe, die eher auf Mitnahme ausgelegt sind, werden unterschätzt. Auch sie bilden gut aus“, sagt Gärtner bestimmt. Die Prüfungsergebnisse würden für sich sprechen. Schließlich überlege ein Kunde, der nur wenig Geld zur Verfügung hat, genauso lange wie jemand, der viel Geld investieren will, ob das Produkt es tatsächlich wert sei. „Der schlimmste Fall wäre, dass der Kunde etwas kaufen will und der Verkäufer nicht ausreichend beraten kann.“ Trotzdem gebe es auch Betriebe, die in ihrer Betriebsform auf Beratung verzichten. „Das betrifft Ware, die weniger erklärungsbedürftig sind.“ Nicht nur das Gespräch, auch das persönliche Auftreten des Verkäufers spielt eine wichtige Rolle. Gärtner erklärt: „Auszubildende müssen viel Empathie und soziale Intelligenz mitbringen, um zu wissen, welche Ansprüche der Kunde hat.“ Das Verkaufsgespräch könne auf persönlicher Ebene ebenso salopp wie auf sachlicher Ebene rein seriös ablaufen. Der Experte fügt an: „Man muss die Sprache des Kunden sprechen.“ Vulgäre Ausdrücke gehörten selbstverständlich nicht dazu.

Je nach Lage des Unternehmens kann es vorkommen, dass Verkaufsgespräche auch in einer anderen Sprache geführt werden müssen. „In touristischen Gebieten wie beispielsweise dem Allgäu werden Kunden auch auf Englisch beraten“, sagt Gärtner. In Großstädten wie München reicht Englisch für Beratungen gar nicht mehr aus. „Einige Betriebe stellen chinesische oder arabischsprachige Mitarbeiter ein, die intern Kollegen schulen.“ Als Einstellungsvoraussetzung gelte das aber nicht. In weniger touristischen Gebieten, wie etwa der Augsburger Innenstadt seien Beratungen auf Englisch doch die Ausnahme.

Ein guter Verkäufer muss aber nicht nur gut reden, sondern auch mal zuhören können. In diesem Punkt sieht Gärtner die Stärke von introvertierten und schüchtern auftretenden Azubis. Er ist sich sicher: Sie finden während der Ausbildung ihre Stärken. Schulungen seitens der Betriebe würden zusätzlich Sicherheit im Kundenumgang geben. Wichtig ist dem Experten, dass Auszubildende ehrgeizig, diszipliniert und leistungsbereit sind – und: Spaß an der Arbeit haben.