00:33 Uhr

Sonnenhang: Bürgerantrag wird behandelt

Bürgerinitiative will die Planung für neues Baugebiet stoppen

Die Bürgerinitiative Pro Thierhaupten fordert in einem Bürgerantrag, dass die Bauleitplanung des Thierhauptener Neubaugebiets „Am Sonnenhang“ „mit sofortiger Wirkung“ gestoppt wird. Dieser Antrag wurde nun in der jüngsten Sitzung des örtlichen Gemeinderats vorgestellt. Mit dem Bebauungsplan weitergehen soll es nach den Vorstellungen der Bürgerinitiative erst dann, wenn die Ergebnisse des „integralen Konzepts zum kommunalen Sturzflut-Risikomanagement“ da sind.

Im April wurde dieses Konzept vom gemeindlichen Gremium in Auftrag gegeben. „Dabei sollen die Gefahren durch wild abfließendes Wasser und durch Gewässerhochwasser ermittelt werden“, so Bauamtsleiter Ion Simon in der damaligen Sitzung.

Die Bürgerinitiative fürchtet, dass durch eine Bebauung „Am Sonnenhang“ zukünftig mehr Wasser in die darunterliegende Neukirchener Breite fließen könnte. Bereits in der Vergangenheit seien Bewohner und Grundstücke schon massiv durch Hangwasser oder Sturzfluten geschädigt worden. In dem von 53 Personen rechtmäßig unterzeichneten Bürgerantrag heißt es, dass man den aktuellen Beschluss für ein integrales Schutzkonzept für „sehr wichtig und auch richtig“ halte. Allerdings sei es eine „reine Geldverschwendung“, zuerst einen Bebauungsplan zu erstellen und zu beschließen und erst im Nachhinein ein Konzept zum „Sturzflut-Risikomanagement“ in Auftrag zu geben, so die Argumentation der BI. Thomas Hübler als geschäftsführender Beamte erklärte den Bürgerantrag für zulässig, was vom Gremium akzeptiert wurde. Nun habe man drei Monate Zeit, das vorliegende Schreiben inhaltlich zu behandeln.

