vor 60 Min.

Sportallee wird einen Tag lang gesperrt

Ein Kran wird in Gersthofen aufgestellt. Es gibt Umleitungen

Das Gebäude nimmt allmählich Gestalt an: Bis Januar 2020 entstehen an der Gersthofer Sportallee gegenüber des Wirtshauses am Sportplatz 13 neue Wohnungen. Nun muss die Sportallee am Donnerstag, 27. Juni, von 8 bis 18 Uhr auf der Höhe des Baugrundstücks gesperrt werden. Die Sperrung ist wegen der Aufstellung eines großen Autokrans notwendig. Die Umleitung verläuft über die Kanalstraße, Bauernstraße, Donauwörther Straße, Kirchstraße und Ludwig-Hermann-Straße und umgekehrt. Auf dem Grundstück entstehen derzeit 13 Wohnungen mit zwei bis drei Zimmern und einer Fläche zwischen 51 und 92 Quadratmetern, Tiefgarage mit 17 Stellplätzen sowie fünf oberirdische Stellplätze.

Die Appartements im Erdgeschoss haben einen kleinen Vorgarten, die im ersten Obergeschoss Balkon, im Dachgeschoss eine Dachterrasse. Für Anlieger sei die Zufahrt bis zur Baustelle frei, teilt das Bauamt der Stadt Gersthofen mit. (AL)

