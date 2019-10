vor 29 Min.

Sporttag statt Unterricht

Fit4future an der Grundschule Steppach

Sport statt Unterricht hieß es beim Aktionstag Fit4future an der Grundschule Steppach. Dies ist ein Gesundheits- und Präventionsprojekt der Cleven-Stiftung mit der Zielsetzung, die Lebensgewohnheiten der Kinder im Bereich Ernährung, Bewegung und Brain-Fitness nachhaltig positiv zu beeinflussen. In Klassenräumen, auf den Fluren davor und in der Turnhalle waren acht verschiedene Stationen aufgebaut, die von den Schülern zu absolvieren waren. Dabei ging es um sportliche Aktivitäten wie Dosenwerfen, Seilspringen und Sackhüpfen. Beim Ernährungsquiz musste auch der Kopf angestrengt werden: Die Grundschulkinder sollten Fragen rund um die Ernährung und den menschlichen Körper beantworten, die mithilfe des Computers an die Wand projiziert waren. Am Ende bekamen alle Kinder eine Siegerurkunde für ihre tollen Leistungen. (AL, Foto: Adobe Stock)

