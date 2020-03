20.03.2020

Spuren der alten Römer in Meitingen

Archäologische Fundstücke an der Kreuzung zweier alter Straßen

Von Peter Heider

Seit Herbst 2016 wurden auf einem Baugelände an der Donauwörther Straße in Meitingen Ausgrabungen durchgeführt. Der Straßenverlauf folgt, so vermuten Archäologen, annähernd der ehemaligen römischen Straßentrasse Via Claudia.

Bereits im Rahmen einer archäologischen Voruntersuchung mit Bodenabtrag wurden einige Befunde festgestellt. Deshalb begann der Arbeitskreis für Vor- und Frühgeschichte im Heimatverein für den Landkreis Augsburg unter der Grabungsleitung von Kreisheimatpflegerin Gisela Mahnkopf mit archäologischen Ausgrabungen. Bis in die Sommermonate 2019 wurden rund 170 Befunde ausgegraben, darunter frühmittelalterliche Grubenhäuser, die als Handwerkshäuser, meist für Textilherstellung, interpretiert werden konnten.

Die Via Claudia war nach Ansicht der Archäologen eine der wichtigsten Fernstraßen der Römerzeit. Sie wurde sicher auch im Mittelalter noch als Fernverbindungsstraße zur Donau benutzt und ist bis heute eine der Hauptstraßen in der Marktge-meinde Meitingen.

Südlich des heutigen Baugebiets östlich der Donauwörther Straße kreuzte zudem früher einmal eine Straße von West nach Ost die Trasse der Römerzeit und führte dabei über den Lech bis zur Klosteranlage Thierhaupten.

Seit Beginn der Ausgrabungen im Jahr 2016 konnten auf dem Gelände zahlreiche Pfosten- und Siedlungsgruben und bis jetzt bereits 35 Grubenhäuser aufgedeckt werden. Diese kleinen, in den Boden versenkten Häuser waren nicht nur zum Wohnen geeignet, sondern sie dienten den Bewohnern auch als Vorratsbauten und Werkstätten, in denen Fäden gesponnen, Borten und Bänder hergestellt und auf Webstühlen zu Stoffen gewebt wurden. Das führte zu der Schlussfolgerung, dass anhand der großen Anzahl von Arbeitsstätten Textilien nicht nur für den Eigenbedarf hergestellt wurden.

Es war geplant, dass der Arbeitskreis für Vor- und Frühgeschichte in Zusammenarbeit mit Kulturerbe Bayern sowie anderen Mitwirkenden ab Anfang April in einem „Museum auf Zeit“ am Ausgrabungsgelände die Ergebnisse der archäologischen Ausgrabungen ausstellt. Der futuristisch wirkende Ausstellungscontainer dafür steht bereits in Meitingen. Doch aufgrund der Katastrophenlage wegen des Coronavirus kann die Ausstellung vorerst nicht stattfinden. Ob sie später nachgeholt werden kann, ist offen.

Themen folgen