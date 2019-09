30.09.2019

Stabwechsel bei ReAl West im Augsburger Land

Der scheidende Vorsitzende Walter Aumann erinnert sich an die turbulenten Anfänge. Sein Nachfolger ist Hubert Kraus aus Wollbach. Diese Projekte sollen heuer noch verwirklicht werden.

Von Johann Kohler

Jetzt hörte es auf, wo es einst begonnen hatte: Im April 2008 begann im Landgasthof Platzer in Horgau die Amtszeit von Walter Aumann aus Zusmarshausen als Vorsitzender des Vereins ReAL West. Am selben Ort endete seine ehrenamtliche Arbeit. Aus gesundheitlichen Gründen reichte er sein Rücktrittsgesuch ein Jahr vor der turnusmäßigen Wahl ein. Jetzt blickte Aumann zurück.

Es sei damals eine turbulente und legendäre Versammlung gewesen, erinnerte sich Aumann an die Anfänge. Trotzdem übernahm er den Vorsitz. Sein Vorsatz und Ziel war es, dass eine Region zusammen- wächst und jede Kommune von anderen etwas hat. Das ist ihm gelungen, denn mittlerweile gehören 26 Landkreisgemeinden mit rund 76500 Einwohnern dem Verein an. Neben den Mitgliedsbeiträgen der Gemeinden, pro Einwohner 1,80 Euro, wurden die vielen Projekte von ReAL West in seiner Amtszeit mit rund 1,6 Millionen von der EU und dem Freistaat gefördert. Natürlich dürften auch die zusätzlichen finanziellen Mittel, die die Kommunen zusätzlich beisteuerten, wenn in ihrer Gemeinde ein Projekt verwirklicht wurde, nicht vergessen werden. So durfte der scheidende Vorsitzende mit Stolz vermelden, er hinterlasse einen gut organisierten und aufgestellten, sowie finanziell gesund dastehenden Verein. So war es auch nicht verwunderlich, dass Walter Aumann einstimmig von der Versammlung zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde.

Die Wahl fiel einstimmig aus

Da das Rücktrittsgesuch dem Vorstand bereits bekannt war, wurde hinter den Kulissen eifrig nach einem Nachfolger gesucht und ein geeigneter Kandidat mit Hubert Kraus aus Zusmarshausen-Wollbach gefunden. Zweiter Vorsitzender Bürgermeister Peter Ziegelmeier aus Fischach – die Marktgemeinde ist auch Sitz der Geschäftsstelle – schlug der Versammlung dann auch den 64-jährigen Kreisrat und den Fraktionsvorsitzenden im Marktgemeinderat von Zusmarshausen als Nachfolger von Aumann vor. Die Wahl fiel einstimmig für Kraus aus.

Geschäftsführer Benjamin Walther informierte die Mitglieder über Projekte, die im vergangenen Jahr von der ReAL West begleitet, abgeschlossen und noch umgesetzt wurden und jetzt werden. Eines davon ist der Jugendzeltplatz an der Rücklemühle bei Zusmarshausen, wo man auf die endgültige Genehmigung im Oktober wartet. In diesem Jahr ist noch die Eröffnung des Erlebnispfades in Biberbach geplant. Noch nicht so weit, aber mitten in der Arbeit ist die ReAL West beim Geschichtspfad „Schlacht auf dem Lechfeld“, der Fischtreppe beim Umweltzentrum in Diedorf, der Streuobsterfassung mit dem Erhalt der alten Baumbestände und dem Permakulturgarten, einem Lehr- und Hörpfad in Emersacker, und beim Freibad Kutzenhausen. So werden im Jahr 2020 die Wanderwege im Landkreis neu beschriftet. Dies ist nur ein kleiner Auszug aus der langen Liste der Vorhaben, die die ReAL West und Kooperationspartner planen und durchführen. So wird mit der LEW angestrebt, ein E-Bike-Ladenetzwerk zu erstellen und zusammen mit der Stadt und dem Landkreis ein Netzwerk zur Vermarktung regionaler Produkte zu schaffen.

Ein großer Erfolg war laut Walther das Projekt: „Leopold Mozart und seine Zeitgenossen“ im Landkreis, hier finden noch restliche Veranstaltungen in den nächsten zwei Monaten in Oberschönenfeld statt. Er dankte in diesem Zusammenhang dem Landkreis Augsburg für die finanzielle Unterstützung der Musikreihe „Musik im Naturpark“.

Ein positiver Kassenstand dank Meitingens Beitritt

Trotz der vielseitigen Projekte verkündete Schatzmeisterin, Bürgermeisterin Erna Stegherr-Haußmann aus Adelsried, einen positiven Kassenstand. Dies sei auch möglich, weil die Gemeinde Meitingen jetzt mit ihren 11498 Einwohnern der ReAL West beigetreten ist. Erna Stegherr-Haußmann regte an, in Zukunft den Haushaltsplan bereits im ersten Halbjahr zu erstellen und zu genehmigen. Das wird dann im nächsten Jahr im Mai sein. In Vertretung von Kassenprüfer Franz Meitinger schlug Bürgermeister Peter Bergmeir aus Welden die Entlastung des Vorstands vor und teilte mit, dass sein Kollege Meitinger ebenfalls aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt eingereicht habe. Zum Nachfolger wurde einstimmig der Horgauer Bürgermeister Thomas Hafner gewählt.

