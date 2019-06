vor 4 Min.

Stadt sammelt Althandys

Stadtbergen recycelt Mobiltelefone

Wer alte Handys in der Schublade liegen hat, kann sie sinnvoll entsorgen. Bis Samstag, 27. Juli, können Stadtberger Bürger Althandys samt Ladegerät und Zubehör in der evangelischen Friedenskirche und in der Pfarrei Maria, Hilfe der Christen abgeben.

Dort hat die Steuerungsgruppe der Fairtradestadt Stadtbergen Sammelboxen für ausgediente Mobiltelefone aufgestellt. Damit beteiligt sie sich an der Handyaktion Bayern, die die Mission Eine Welt und das Eine Welt Netzwerk Bayern gestartet haben. Sie sollen helfen, den Verbrauch von Ressourcen zu senken und Menschenrechte zu schützen.

Denn Handys sind wahre Schatzkisten. Sie enthalten wertvolle Metalle wie Gold, Silber oder Kupfer, deren Abbau in anderen Regionen der Erde oft mit großen Problemen für Menschen und Umwelt verbunden ist. Für die Gewinnung der Rohstoffe werden Naturräume großflächig zerstört. Die Arbeit in den Minen ist häufig gefährlich, der Lohn gering und Kinderarbeit keine Seltenheit. Umso wichtiger ist es, dass Mobiltelefone lange genutzt werden und anschließend nicht in der Schublade verschwinden.

Alle gesammelten Handys werden im Rahmen der Sammelaktion fachgerecht recycelt. Wenn sie noch verwendbar sind, werden sie nach einer professionellen Datenlöschung weiterverwendet. Der Erlös aus der Recycling-Aktion – 70 Cent pro Handy – kommt Bildungsprojekten in Liberia, El Salvador und Bayern zugute. (AL, inst)

Themen Folgen