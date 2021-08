Aus der Mittelschule Stadtbergen ins Leben und in den Ruhestand

27 Schülerinnen und Schüler der Mittelschule bekamen in Stadtbergen ihr Zeugnis. Zweimal gab es sogar die Note 1,5.

Am Ende eines außergewöhnlichen Schuljahres wurden 27 Absolventinnen und Absolventen der Parkschule Stadtbergen unter Einhaltung der Corona-Auflagen zu ihrem Schulabschluss beglückwünscht. Die beiden Klassenleiter Stefan Goschenhofer (9a) und Bernhard Pietzowski (9b) überreichten ihren Schülerinnen und Schülern die Abschlusszeugnisse in einer kleinen, persönlichen Feier in der Aula.

Beide Lehrkräfte zeigten sich erfreut, dass jede Schülerin und jeder Schüler weiß, wie es für sie nach diesen neun Jahren weitergeht. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiedeten sie die Jugendlichen und erinnerten in ihren Ansprachen an gemeinsame Erlebnisse und Unternehmungen. Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass die Schülerinnen und Schüler trotz der Herausforderung "Lernen zu Hause" am Ball geblieben sind. Außerordentlich gut abgeschnitten haben die Ganztagsschülerin Lisa Gröbner (9a) und ihr Mitschüler Maximilian Köhler (9b), die sich mit ihren Traumdurchschnitten von 1,5 zu den besten Absolventen der Mittelschulen im Landkreis Augsburg zählen dürfen.

Beim der Verabschiedung der Abschlussschüler aus der Mittelschule von links: Barbara Ebigbo vom Förderverein, Lehrer Stefan Goschenhofer 9a, beste Schülerin Lisa Gröbner, Lehrer Bernhard Pietzowski 9b, bester Schüler Maximilian Köhler, Schulleiter Jürgen Brendel und Petra Gröbner vom Elternbeirat Foto: Roswitha Kapfer

Alle Prüflinge freuten sich sehr über die Anerkennung und das Geschenk des Fördervereins der Parkschule. Jeder erhielt eine Powerbank, mit der Endgeräte wie Smartphones unterwegs aufgeladen werden können.

Konrektorin fährt mit der Rikscha in den Ruhestand

Nicht nur für die Jugendlichen hieß es Abschied nehmen von der Parkschule. Bei strahlendem Sonnenschein versammelten sich die Schülerinnen und Schüler der Parkschule Stadtbergen am letzten Schultag im Pausenhof. Dort war ein roter Teppich ausgerollt für Konrektorin Ilona Hofstetter-Hindl, die in einem feierlichen Rahmen von der Schulfamilie in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Afrikanische Rhythmen durch die Trommelgruppe, ein Auftritt der Tanz-AG und Gesangseinlagen der Grundschulkinder umrahmten das Fest. Nach den Ansprachen der Schülersprecherinnen und des Schulleiters, Jürgen Brendel, überreichten alle Klassensprecherinnen und Klassensprecher der Schule dem Ehrengast bunte Luftballons mit guten Wünschen. Diese wurden an einer Fahrrad-Rikscha befestigt, in der Ilona Hofstetter-Hindl nach ihren Dankesworten Platz nahm. Schließlich war die Konrektorin in all ihren Dienstjahren nahezu täglich zur Schule geradelt.

