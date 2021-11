Stadtbergen

vor 31 Min.

Brasilianischer Künstler zeigt in Stadtbergen die "Roten Tropen"

Plus Kunstausstellungen im Rathaus haben in Stadtbergen Tradition. In der neuesten Auflage zeigt ein brasilianischer Künstler seine Arbeiten. Und er hat ein Anliegen.

Von Gerald Lindner

In der Ausstellung im Rathaus Stadtbergen zeigt der brasilianische Künstler Vladimir Oliveira zum ersten Mal in einer Einzelausstellung in Deutschland seine Arbeiten. Neben üppiger Farbensprache, in welcher Rottöne dominieren, rückt er immer wieder auch soziale Anliegen in den Mittelpunkt seiner Bilder.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen