Stadtbergen

06:15 Uhr

Ein Jubilar aus Leitershofen und sein Leben für Tochter Susanne

Susanne Frey mit ihrem Vater Alfons Frey, der am Sonntag in Leitershofen seinen 80. Geburtstag feiert.

Plus Alfons Frey aus Leitershofen pflegt seine heute 44-jährige schwerstbehinderte Tochter seit ihrer Geburt. Jetzt wird er 80 Jahre alt und möchte Eltern in so einer Situation Mut machen.

Von Ingrid Strohmayr

Das Wichtigste im Leben ist für Dipl.-Ingenieur Alfons Frey, ehemaliger Inhaber der Firma Holz-Frey in Leitershofen, seine behinderte Tochter Susanne. Er feiert am Sonntag im engsten Familienkreis seinen 80. Geburtstag und hat nur den Herzenswunsch, noch möglichst lange gesund zu bleiben, um sich seiner Tochter annehmen zu können. "Sie bedeutet für mich alles. Es ist mir ein großes Anliegen, dass es ihr gut geht", sagt Alfons Frey und drückt liebevoll seine Tochter, die fröhlich neben ihm Rollstuhl sitzt. Er hat für andere Eltern in der gleichen Situation einen wichtigen Rat.

