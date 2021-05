Unbekannter beschädigt geparkten Opel in Leitershofen

Ein grauer Opel-Vectra wird hinten links und an der Fahrertüre stark beschädigt. Der Verursacher hat sich bislang nicht gemeldet.

Ein geparktes Auto hat ein Unbekannter am Mittwoch in Leitershofen beschädigt. Der graue Opel-Vectra stand zwischen 13.30 und 20.30 Uhr im Krautgartenweg auf Höhe der Hausnummer 1 am rechten Fahrbahnrand.

Als der Besitzer zur Arbeit fahren wollte, bemerkte er, dass sein Auto hinten links und an der Fahrertüre beschädigt war. Der Sachschaden dürfte sich auf rund 5000 Euro belaufen. Hinweise nimmt die Polizei in Pfersee unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. (thia)

