Mobiltelefon aus Kofferraum gestohlen

Einen unbeobachteten Moment hat ein unbekannter Täter in Stadtbergen ausgenutzt und ein Mobiltelefon aus dem offenen Kofferraum eines Autos gestohlen.

Es sollte nur ein kurzer, unbeobachteter Moment sein: Am Dienstag, 11. Mai, ließ ein 37-Jähriger, nachdem er bei einem Supermarkt in der Hagenmähderstraße in Stadtbergen eingekauft hatte, kurz den Kofferraumdeckel seines Wagens offen. Er wollte nur schnell den Einkaufswagen zurückbringen. In der Zeit der kurzen Abwesenheit gegen 8.30 Uhr entwendete ein unbekannter Täter das offen im Kofferraum liegende Mobiltelefon des Mannes.

Besitzer bemerkte niemand Verdächtigen

Der Handy-Besitzer bemerkte keine Personen, die sich auffällig an seinem Pkw bewegten. Der entstandene Beuteschaden liegt bei geschätzten 130 Euro. Die Polizei warnt davor Wertgegenstände, auch wenn nur kurz, offen in einem Fahrzeug liegen zu lassen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter Telefon 0821/323 2610 zu melden. (jah)

Das könnte Sie auch interessieren: