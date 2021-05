Stadtbergen

19:00 Uhr

So leidet die Jugend in Stadtbergen unter Corona

Plus Kinder und Jugendliche leiden besonders unter der Pandemie. Eine Umfrage zeigt das dramatische Ausmaß. Die erschreckendsten Meldungen kommen aus dem Hort.

Von Tobias Karrer

Eigentlich wurden die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche schon seit dem Beginn der Krise diskutiert, sie rücken aber erst jetzt langsam in den Vordergrund. In Stadtbergen wollte es das Jugendpflege-Team genau wissen und fragte Eltern, Betreuungseinrichtungen und Kinder nach ihren Erfahrungen. Die Ergebnisse, die in der jüngsten Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses vorgestellt wurden, sind teilweise erschreckend. "Auch mir war im Vorfeld nicht klar, dass es so schlimm ist", sagte der Zweite Bürgermeister Michael Smischek.

