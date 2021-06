Sofas auf dem Stadtberger Basketballplatz stehen in Flammen

Jugendliche rufen die Polizei, weil in Stadtbergen mehrere Möbel abbrennen. Wurden sie angezündet?

Sofas und andere Sitzmöbel standen auf dem Stadtberger Basketballplatz in Flammen. Wie die Polizei berichtet, riefen am Dienstag gegen 22 Uhr zwei Jugendliche die Beamten herbei. Sie berichteten von brennenden Sofas im Madisonpark. Wie sich herausstellte, handelte es sich um zwei Sperrmüllsitzgelegenheiten, die offenbar auf dem dortigen Basketballplatz fahrlässig oder vorsätzlich in Brand gesetzt wurden.

Die Sofas selbst haben keinen bezifferbaren Wert, allerdings wurde durch das Feuer auch der Spielfeldboden durch Brandflecken in Mitleidenschaft gezogen, die auch an einer angrenzenden Wand und einem Unterstelldach Spuren hinterließen. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf rund 1500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323-2610. (kinp)