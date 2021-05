Unbekannter spricht in Stadtbergen Grundschüler auf dem Heimweg an

Eine männliche Person fordert einen Grundschüler in Stadtbergen auf, ihn zu begleiten. Das Kind reagiert aber richtig.

Die Parkschule warnt vor einem unbekannten Mann, der am Dienstag einen Grundschüler auf dem Nachhauseweg am Stadtberger Steig angesprochen haben soll. In einem Brief, der an rund 400 Eltern verschickt wurde, weist Rektor Jürgen Brendel darauf hin, dass Kindern eingeschärft werden soll, dass sie mit niemandem mitgehen dürfen. Die Polizei hat mittlerweile die Ermittlungen aufgenommen.

Mann forderte Kind am Stadtberger Steig auf, mit ihm mitzugehen

Passiert ist der Vorfall nach Auskunft der Polizei am Dienstag gegen 15 Uhr. Demnach hatte der Unbekannte das Kind aufgefordert, mit ihm mitzugehen. Das Kind reagierte aber richtig und ging einfach weg. Daraufhin zog auch der Mann von dannen. Eine genaue Personenbeschreibung liegt der Polizei nicht vor. Der Unbekannte soll jedoch einen dunklen Kapuzenpullover getragen haben. "Wir behalten den Fall aber weiterhin im Auge", sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums. Eltern, deren Kinder ebenfalls angesprochen wurden oder die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten sich mit der Inspektion in Pfersee unter der Telefonnummer 0821/323-2610 in Verbindung zu setzen. (thia)