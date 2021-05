Unbekannter zerkratzt roten Golf in Stadtbergen

Der Täter hinterlässt einen etwa 15 Zentimeter langen und geschwungenen Kratzer an der Beifahrerseite.

Ein Auto ist in Stadtbergen von einem Unbekannten beschädigt worden. Der Täter hinterließ an dem roten Golf einen tiefen, geschwungenen, rund 15 Zentimeter langen Kratzer an der Beifahrertüre.

Die Tat muss bereits am 1. Mai passiert sein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Wagen des 65-jährigen Besitzers war tagsüber im Bereich der 20er-Hausnummern am Herrgottsberg geparkt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder die Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 in Verbindung zu setzen. (thia)