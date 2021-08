Verkehrsunfall in Stadtbergen mit hohem Sachschaden an Straßenbahn

Er wollte in Stadtbergen rückwärts ausparken: Doch er übersah eine Straßenbahn. Das Ergebnis des Zusammenstoßes war ein hoher Sachschaden.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden an Straßenbahn: Am Montagabend, kurz vor 20 Uhr, fuhr ein 72-jähriger Autofahrer rückwärts von einer Parkbucht auf die Bauernstraße in Stadtbergen ein und übersah hierbei nach Angaben der Polizei die dort fahrende Straßenbahn. Bei dem Zusammenstoß wurde die Straßenbahn seitlich auf mehreren Metern stark beschädigt, wobei auch Fenster zerbarsten. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Während am Auto der Sachschaden auf circa 1000 Euro geschätzt wird, kam es an der Straßenbahn zu einer Schadenshöhe von circa 50.000 Euro. (lig)