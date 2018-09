vor 39 Min.

Stadtberger SPD-Abgeordneter fordert Rücktritt von Andrea Nahles

Nach dem Maaßen-Deal sagt der Stadtberger SPD-Politiker Herbert Woerlein: "Jetzt reicht‘s" - und fordert den Rücktritt der Chefin.

Die Beförderung des umstrittenen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär im Innenministerium hat bei dem SPD-Landtagsabgeordneten Herbert Woerlein blankes Entsetzen ausgelöst. Er kritisiert aber weniger die CSU und deren Vorsitzenden Horst Seehofer. Woerlein nimmt die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles ins Visier und fordert ihren Rücktritt.

In einer Erklärung, die unserer Redaktion vorliegt, schreibt der Politiker aus Stadtbergen, der seit fünf Jahren im Landtag sitzt und sich im Augsburger Land um die Wiederwahl bewirbt, er sehe die Werte der Sozialdemokratie durch die aktuellen Ereignisse in Berlin gefährdet.

Woerlein: „Ich habe akzeptiert, dass sich zwei Drittel meiner Genossinnen und Genossen für eine Koalitionsregierung entschieden haben. Ich akzeptiere nicht, dass meine Partei jetzt Seehofer im Amt hält und Maaßen befördert.“

Woerlein: Rücktritt von Nahles ist notwendig

Der ehemalige Schulleiter der Realschule Neusäß, selbst 17 Jahre in Führungsverantwortung, sieht ein prinzipielles Führungsproblem und geht mit seiner Parteivorsitzenden hart ins Gericht: „Andrea Nahles trägt die Verantwortung. Sie führt eine Partei mit klar definierter sozialer und demokratischer Grundausrichtung. Wenn dagegen so massiv verstoßen wird, dann müsste sie Haltung zeigen. Dies hat die Vorsitzende nun zum wiederholten Male nicht getan. Ihr Rücktritt ist deshalb nicht nur angebracht, sondern notwendig, um die derzeitige Irrfahrt der Sozialdemokratie zu beenden.“

Woerlein, der seit März jeden Samstag auf einem anderen Marktplatz in Schwaben halt macht, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen, ist bestürzt über die aktuelle Entwicklung seiner Partei. „Es macht mich traurig mit anzusehen, wie sich immer mehr Menschen von der SPD abwenden. Ich kämpfe jeden Tag dafür, unseren Freistaat gerechter zu machen. Was die SPD-Führung in Berlin derzeit aber auf die Beine stellt, ist alles andere als gerecht.“ (AZ)

Themen Folgen