Stadtkapelle bläst Corona den Marsch

In Steppach findet ein Open-Air-Konzert statt – in drei Etappen und an drei verschiedenen Orten

Nach monatelanger Blockade durch das Coronavirus, in der die Stadtkapelle Neusäß nicht üben konnte, geht es nun wieder rund – wenn auch für Bläser unter besonders strengen Auflagen, da beim Blasen viel Luft und auch Tröpfchen entstehen. Mit den Proben wurde nun aber auch der Wunsch laut, dem Publikum endlich wieder eingängige Melodien, Märsche, Polkas, aber auch Popsongs präsentieren zu können. Da der Musiksommer abgesagt wurde, sei die Stadtkapelle mit dem Kulturbüro übereingekommen, einen kleinen Ersatz für die Serenade zu gestalten, mit der sie stets den Musiksommer eröffnete, sagt Kulturbüroleiterin Anneli Bronner.

Am Freitag, 3. Juli, startet um 19 Uhr in Steppach zuerst am Dreieck die Aktion „Die Stadtkapelle Neusäß bläst Corona den Marsch“ unter der Leitung von Markus Donderer. Um größere Ansammlungen womöglich ohne den vorgeschriebenen Abstand zu vermeiden, findet das Konzert in drei Etappen statt. Auf das Dreieck folgt gegen 19.20 Uhr der Auftritt auf dem Vorplatz der Kirche St. Raphael und den Abschluss bildet gegen 20 Uhr das Gelände auf dem Kobel. Zu hören ist dabei nicht das voll besetzte Orchester, so Anneli Bronner weiter. „Um den vorgeschriebenen Abstand einhalten zu können, wurde die Zahl der Musiker auf 20 reduziert.“ Bei Regen muss die Aktion entfallen. Im Interesse der eigenen Gesundheit bitten Kulturbüro und Kapelle das Publikum, Abstand zu halten und Mundschutz zu benützen.

Das zweite Konzert des Musiksommers „en miniature“ gestalten dann am Sonntag, 26. Juli, Sandro Roy (Violine, Gitarre) und Joachim Holzhauser (Vibrafon). Beide sind renommierte Musiker und unterrichten auch an der Neusässer Sing- und Musikschule. (AZ, lig)

